Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

В Польше отказались говорить с белорусами

15:47 300

Варшава решительно отвергла предложение Минска о возобновлении диалога, сославшись на кризис с нелегальной миграцией и поддержку Беларусью политики России, в том числе и в отношении войны с Украиной. Об этом заявили в польском МИД.

Ранее Министерство обороны Беларуси направило польскому внешнеполитическому ведомству письмо с соответствующей инициативой.

«В сложившейся ситуации Польша категорически отвергает возобновление диалога с Беларусью», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Свой отказ польский МИД обосновал напряженной ситуацией с нелегальной миграцией на границе с Беларусью, в которой Варшава обвиняет Минск, а также поддержкой белорусскими властями внешней политики России, в частности, в контексте войны с Украиной.

«Военное сотрудничество между государствами требует соблюдения определенного минимума правил в рамках международных отношений в целях укрепления взаимного доверия», – подчеркнули в министерстве.

Там отметили, что Варшава не видит возможности для возобновления переговоров, не говоря уже о конкретных шагах в этом направлении.

Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
14:51 1003
Беглого олигарха возвращают в Молдову
Беглого олигарха возвращают в Молдову
14:51 1235
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу обновлено 13:27
13:27 8013
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 10691
Саркисян готовил ликвидацию главы СБУ
Саркисян готовил ликвидацию главы СБУ
14:34 1835
Путин едет на Аляску в хорошем настроении
Путин едет на Аляску в хорошем настроении Bloomberg
13:39 2535
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 6715
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
13:02 1734
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика; все еще актуально
04:29 5042
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо! наш комментарий; все еще актуально
00:23 6458
Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 4926

