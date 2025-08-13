В Польше отказались говорить с белорусами

Варшава решительно отвергла предложение Минска о возобновлении диалога, сославшись на кризис с нелегальной миграцией и поддержку Беларусью политики России, в том числе и в отношении войны с Украиной. Об этом заявили в польском МИД.

Ранее Министерство обороны Беларуси направило польскому внешнеполитическому ведомству письмо с соответствующей инициативой.

«В сложившейся ситуации Польша категорически отвергает возобновление диалога с Беларусью», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Свой отказ польский МИД обосновал напряженной ситуацией с нелегальной миграцией на границе с Беларусью, в которой Варшава обвиняет Минск, а также поддержкой белорусскими властями внешней политики России, в частности, в контексте войны с Украиной.

«Военное сотрудничество между государствами требует соблюдения определенного минимума правил в рамках международных отношений в целях укрепления взаимного доверия», – подчеркнули в министерстве.

Там отметили, что Варшава не видит возможности для возобновления переговоров, не говоря уже о конкретных шагах в этом направлении.