Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Беларусь и Россия отрепетируют запуск «Орешника»

15:48 210

Минск и Москва во время совместных военных учений «Запад-2025» отработают «планирование применения» ядерного оружия и ракет «Орешник», заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Глава оборонного ведомства не уточнил, как именно участники учений будут отрабатывать «планирование применения» этого оружия.

«Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим», — добавил Хренин.

Российско-белорусские стратегические военные учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября в Беларуси. Их цель — проверка возможностей РФ и Беларуси обеспечить безопасность Союзного государства, а также готовности сторон отразить возможное нападение.

В 2024 году Россия и Беларусь проводили учения с тактическим ядерным оружием. Минобороны РФ публично объявило о них, заявив, что это ответ на «провокационные заявления и угрозы» Запада.

Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
14:51 1003
Беглого олигарха возвращают в Молдову
Беглого олигарха возвращают в Молдову
14:51 1235
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу обновлено 13:27
13:27 8013
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 10692
Саркисян готовил ликвидацию главы СБУ
Саркисян готовил ликвидацию главы СБУ
14:34 1835
Путин едет на Аляску в хорошем настроении
Путин едет на Аляску в хорошем настроении Bloomberg
13:39 2535
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 6715
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
13:02 1734
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика; все еще актуально
04:29 5042
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо! наш комментарий; все еще актуально
00:23 6458
Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 4926

