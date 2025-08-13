Беларусь и Россия отрепетируют запуск «Орешника»

Минск и Москва во время совместных военных учений «Запад-2025» отработают «планирование применения» ядерного оружия и ракет «Орешник», заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Глава оборонного ведомства не уточнил, как именно участники учений будут отрабатывать «планирование применения» этого оружия.

«Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим», — добавил Хренин.

Российско-белорусские стратегические военные учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября в Беларуси. Их цель — проверка возможностей РФ и Беларуси обеспечить безопасность Союзного государства, а также готовности сторон отразить возможное нападение.

В 2024 году Россия и Беларусь проводили учения с тактическим ядерным оружием. Минобороны РФ публично объявило о них, заявив, что это ответ на «провокационные заявления и угрозы» Запада.