Госагентство о занятости населения на освобожденных территориях

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает реализовывать активные меры по трудоустройству жителей, переселившихся в освобожденные от оккупации территории.

Сообщается, что уже трудоустроено около 5300 человек. Из них 415 создали малые хозяйства в рамках программы самозанятости.

Кроме того, 245 граждан прошли подготовительные курсы по профессиям, соответствующим требованиям рынка труда. Выпускники курсов обеспечиваются работой по новым специальностям.

В настоящее время продолжается работа по трудоустройству еще 652 жителей, переселенных на освобожденные территории.