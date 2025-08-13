USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Израиль не допустит: Никакой Палестины рядом с нами

Израиль выступает против реализации принципа «два государства для двух народов» и не позволит создать возле себя государство палестинцев, заявил журналистам глава израильского МИД Гидеон Саар.

«Палестинское государство в самом сердце Израиля стало бы решением - решением для тех, кто стремится уничтожить нас. Мы не допустим этого», - цитирует его The Times of Israel.

Саар призвал страны, которые выступают за создание палестинского государства, выделить собственную территорию для этой цели: «Если крупные страны, такие как Франция и Канада, хотят создать палестинское государство на своей территории, они могут это сделать - у них достаточно пространства. Но здесь, в Израиле, этого не будет».

По утверждению Саара, создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме поставит под угрозу населенные районы Израиля, сделает беззащитными его границы.

