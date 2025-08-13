Карапетян создает из СИЗО свое политдвижение

Арестованный российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян объявил о создании движения «По-своему», сообщают армянские СМИ.

В своем обращении из следственного изолятора Карапетян отметил, что движение, которое вскоре будет представлено, основано «на конкретных идеях и программах». Карапетян утверждает, что «деятельность группы будет сфокусирована на развитии экономики и создании возможностей для бизнеса, укреплении семейных и национальных ценностей, защите и сохранении армянской церкви».

По его словам, движение станет «фундаментом» для создания новой политической силы.

Напомним, владелец группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. После этого в отношении его бизнеса начались проверки, был закрыт ряд пиццерий ООО «Пицца Ташир» в Ереване и других областях. Дополнительно власти страны инициировали процесс по национализации ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащего Карапетяну.