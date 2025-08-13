USD 1.7000
Новость дня
Вучич больше не хочет быть президентом

16:19 966

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы государства и не намерен менять конституцию страны.

«Я политический ветеран, больше не могу баллотироваться и не собираюсь менять конституцию», - заявил Вучич в ходе пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.

Сербский президент также допустил проведение досрочных парламентских выборов в республике. Он подчеркнул, что завершит свою президентскую карьеру «через полтора года».

Александар Вучич занимает пост президента Сербии с 1 июня 2017 года.

Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
12:57 5373
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
15:24 3606
Сирия и Турция заключили военное соглашение
Сирия и Турция заключили военное соглашение
17:29 590
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 8103
Рекордный избыток нефти ожидает мировой рынок
Рекордный избыток нефти ожидает мировой рынок
17:10 658
Трамп вышел из себя: Если бы я получил Москву и Ленинград...
Трамп вышел из себя: Если бы я получил Москву и Ленинград...
16:44 2278
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
14:42 5233
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
14:51 1725
Беглого олигарха возвращают в Молдову
Беглого олигарха возвращают в Молдову
14:51 2205
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 11332
Саркисян готовил ликвидацию главы СБУ
Саркисян готовил ликвидацию главы СБУ
14:34 2778

