Вучич больше не хочет быть президентом

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы государства и не намерен менять конституцию страны.

«Я политический ветеран, больше не могу баллотироваться и не собираюсь менять конституцию», - заявил Вучич в ходе пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.

Сербский президент также допустил проведение досрочных парламентских выборов в республике. Он подчеркнул, что завершит свою президентскую карьеру «через полтора года».

Александар Вучич занимает пост президента Сербии с 1 июня 2017 года.