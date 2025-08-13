USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Зеленский прибыл на видеоконференцию с Трампом

16:25 891

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 13 августа, прибыл в Берлин, чтобы принять участие в видеоконференции европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

Инициатором разговора с Трампом в преддверии его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске стал канцлер Германии Фридрих Мерц. Помимо Зеленского, Трампа и Мерца в видеоконференции примут участие президенты и главы правительств Великобритании, Италии, Польши, Финляндии и Франции, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также вице-президент США Джей ди Вэнс.

Участники намерены обсудить «дальнейшие варианты давления на Россию», передает Deutshe Welle со ссылкой на правительство ФРГ.

«Кроме того, будут обсуждаться подготовка возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы территориальных претензий и безопасности», - добавили в Берлине. Переговоры в формате видеоконференции начнутся в 15:00 по берлинскому времени (17:00 по Баку), сообщает Bloomberg.

Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в пятницу, 15 августа. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, как минимум часть встречи Трамп и Путин проведут наедине только в присутствии переводчиков, без участия советников.

«Президент чувствует: «мне нужно поговорить с этим парнем за столом. Мне нужно встретиться с ним лично. Мне нужно услышать его лично. Мне нужно оценить ситуацию, посмотрев на него», - прокомментировал саммит госсекретарь США Марко Рубио.

«Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга нашей Херсонщины, Запорожья, всей территории Луганщины, Донецкой области, Крыма. Этой второй попытки раздела Украины мы не допустим. Зная Россию - где вторая, там и третья. Поэтому стоим крепко, на четких украинских позициях», - комментировал предстоящие переговоры Зеленский.

Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
12:57 5376
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
15:24 3607
Сирия и Турция заключили военное соглашение
Сирия и Турция заключили военное соглашение
17:29 591
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 8103
Рекордный избыток нефти ожидает мировой рынок
Рекордный избыток нефти ожидает мировой рынок
17:10 659
Трамп вышел из себя: Если бы я получил Москву и Ленинград...
Трамп вышел из себя: Если бы я получил Москву и Ленинград...
16:44 2279
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
14:42 5234
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
14:51 1725
Беглого олигарха возвращают в Молдову
Беглого олигарха возвращают в Молдову
14:51 2205
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 11332
Саркисян готовил ликвидацию главы СБУ
Саркисян готовил ликвидацию главы СБУ
14:34 2779

