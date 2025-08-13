Зеленский прибыл на видеоконференцию с Трампом

Инициатором разговора с Трампом в преддверии его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске стал канцлер Германии Фридрих Мерц. Помимо Зеленского, Трампа и Мерца в видеоконференции примут участие президенты и главы правительств Великобритании, Италии, Польши, Финляндии и Франции, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также вице-президент США Джей ди Вэнс.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 13 августа, прибыл в Берлин, чтобы принять участие в видеоконференции европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

Участники намерены обсудить «дальнейшие варианты давления на Россию», передает Deutshe Welle со ссылкой на правительство ФРГ.

«Кроме того, будут обсуждаться подготовка возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы территориальных претензий и безопасности», - добавили в Берлине. Переговоры в формате видеоконференции начнутся в 15:00 по берлинскому времени (17:00 по Баку), сообщает Bloomberg.

Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в пятницу, 15 августа. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, как минимум часть встречи Трамп и Путин проведут наедине только в присутствии переводчиков, без участия советников.

«Президент чувствует: «мне нужно поговорить с этим парнем за столом. Мне нужно встретиться с ним лично. Мне нужно услышать его лично. Мне нужно оценить ситуацию, посмотрев на него», - прокомментировал саммит госсекретарь США Марко Рубио.

«Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга нашей Херсонщины, Запорожья, всей территории Луганщины, Донецкой области, Крыма. Этой второй попытки раздела Украины мы не допустим. Зная Россию - где вторая, там и третья. Поэтому стоим крепко, на четких украинских позициях», - комментировал предстоящие переговоры Зеленский.