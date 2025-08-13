USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Казахстан подтвердил задержание сотрудника атташе в Польше

16:29 823

Министерство обороны Казахстана подтвердило задержание сотрудника аппарата казахстанского военного атташе в Польше, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что польские власти задержали помощника военного атташе при посольстве Украины в Варшаве в рамках дела, квалифицируемого как шпионаж.

Правоохранительные органы Польши считают, что задержанный мог быть причастен к деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности страны.

«Центр международных отношений Министерства обороны Республики Казахстан подтверждает факт задержания сотрудника аппарата казахстанского военного атташе польскими правоохранительными органами», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны добавили, что на данный момент Казахстан работает вместе с иностранной стороной над разрешением ситуации. Там также указали, что предпринимаются необходимые меры по защите прав и законных интересов гражданина республики.

Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу все еще актуально
13:27 8965
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
12:57 5378
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
15:24 3608
Сирия и Турция заключили военное соглашение
Сирия и Турция заключили военное соглашение
17:29 595
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 8103
Рекордный избыток нефти ожидает мировой рынок
Рекордный избыток нефти ожидает мировой рынок
17:10 661
Трамп вышел из себя: Если бы я получил Москву и Ленинград...
Трамп вышел из себя: Если бы я получил Москву и Ленинград...
16:44 2283
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
14:42 5235
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
14:51 1725
Беглого олигарха возвращают в Молдову
Беглого олигарха возвращают в Молдову
14:51 2205
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 11333

ЭТО ВАЖНО

Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу все еще актуально
13:27 8965
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
12:57 5378
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
15:24 3608
Сирия и Турция заключили военное соглашение
Сирия и Турция заключили военное соглашение
17:29 595
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 8103
Рекордный избыток нефти ожидает мировой рынок
Рекордный избыток нефти ожидает мировой рынок
17:10 661
Трамп вышел из себя: Если бы я получил Москву и Ленинград...
Трамп вышел из себя: Если бы я получил Москву и Ленинград...
16:44 2283
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
14:42 5235
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
14:51 1725
Беглого олигарха возвращают в Молдову
Беглого олигарха возвращают в Молдову
14:51 2205
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 11333
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться