Казахстан подтвердил задержание сотрудника атташе в Польше

Ранее сообщалось, что польские власти задержали помощника военного атташе при посольстве Украины в Варшаве в рамках дела, квалифицируемого как шпионаж.

Правоохранительные органы Польши считают, что задержанный мог быть причастен к деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности страны.

«Центр международных отношений Министерства обороны Республики Казахстан подтверждает факт задержания сотрудника аппарата казахстанского военного атташе польскими правоохранительными органами», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны добавили, что на данный момент Казахстан работает вместе с иностранной стороной над разрешением ситуации. Там также указали, что предпринимаются необходимые меры по защите прав и законных интересов гражданина республики.