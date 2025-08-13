USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Казахстан резко увеличил экспорт зерна в Азербайджан

16:43 777

Казахстан нарастил экспорт зерна в Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Иран.

Об этом в среду на брифинге сообщил вице-премьер, министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин.

По его словам, с сентября 2024 года по 10 августа 2025 года наибольший рост поставок отмечен в Узбекистан (+34%, до 3,7 млн тонн), Таджикистан (+47%, до 1,395 млн тонн), Афганистан (+52%, до 329 тыс. тонн) и Кыргызстан (в 2,1 раза, до 262 тыс. тонн). Экспорт в Иран увеличился в 16 раз — до 974 тыс. тонн, а в Азербайджан — в 121 раз, до 728 тыс. тонн.

По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», общий объем экспорта зерна и муки в зерновом эквиваленте за отчетный период составил 12,6 млн тонн, что на 33% выше аналогичного периода прошлого года (9,5 млн тонн).

