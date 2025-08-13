USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в предвзятости при освещении его предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске. Свой комментарий он опубликовал в социальной сети Trump Social.

«Лживые медиа работают сверхурочно (без налогов на сверхурочную работу). Если бы я в рамках соглашения с Россией получил Москву и Ленинград, фейковые СМИ сказали бы, что я заключил плохую сделку», - посетовал Трамп.

В своей публикации он заявил, что журналисты «цитируют уволенных неудачников», упомянув, в частности, бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, который ранее сказал, что «Путин уже победил», несмотря на то, что встреча пройдет в США.

Трамп подчеркнул, что, по его мнению, США всегда побеждают, а СМИ распространяют фейковые новости и работают «сверхурочно».

Политик также обвинил СМИ в коррупции и заявил, что они «ненавидят страну», однако заверил, что это не помешает его успехам.

