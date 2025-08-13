USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Почти пять тысяч греческих пожарных задействованы в тушении 152 очагов природных пожаров, от которых пострадали 13 пожарных и два волонтера. Об этом сообщил пресс-секретарь пожарной службы Василис Ватракояннис.

«Только за последние 48 часов в стране вспыхнуло 152 новых пожара в лесах и сельскохозяйственных угодьях… Пожары тушат 4 850 пожарных, задействованы 62 пожарных самолета и вертолета», – сказал Ватракояннис.

При этом он отметил, что при тушении пострадали 13 пожарных и два волонтера. Представитель службы добавил, что машины скорой помощи доставили в больницу трех пожарных с симптомами теплового удара и ожогами, у одного из них была травма руки, а на острове Хиос первая помощь на месте была оказана десяти пожарным и двум волонтерам.

Основные усилия пожарных и авиации сосредоточены на островах Кефалония, Закинф, Хиос, а также в районах городов Воница, Арта, Превеза, Этоликон на западе страны и в областях Ахея и Месиния на полуострове Пелопоннес. По предварительным оценкам, огонь охватил около 10 тысяч гектаров.

Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу все еще актуально
13:27 8969
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
12:57 5382
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
15:24 3611
Сирия и Турция заключили военное соглашение
Сирия и Турция заключили военное соглашение
17:29 598
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 8106
Рекордный избыток нефти ожидает мировой рынок
Рекордный избыток нефти ожидает мировой рынок
17:10 665
Трамп вышел из себя: Если бы я получил Москву и Ленинград...
Трамп вышел из себя: Если бы я получил Москву и Ленинград...
16:44 2290
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
14:42 5239
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
14:51 1726
Беглого олигарха возвращают в Молдову
Беглого олигарха возвращают в Молдову
14:51 2207
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 11333
