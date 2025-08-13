Тысячи пожарных борются с огнем в Греции

Почти пять тысяч греческих пожарных задействованы в тушении 152 очагов природных пожаров, от которых пострадали 13 пожарных и два волонтера. Об этом сообщил пресс-секретарь пожарной службы Василис Ватракояннис.

«Только за последние 48 часов в стране вспыхнуло 152 новых пожара в лесах и сельскохозяйственных угодьях… Пожары тушат 4 850 пожарных, задействованы 62 пожарных самолета и вертолета», – сказал Ватракояннис.

При этом он отметил, что при тушении пострадали 13 пожарных и два волонтера. Представитель службы добавил, что машины скорой помощи доставили в больницу трех пожарных с симптомами теплового удара и ожогами, у одного из них была травма руки, а на острове Хиос первая помощь на месте была оказана десяти пожарным и двум волонтерам.

Основные усилия пожарных и авиации сосредоточены на островах Кефалония, Закинф, Хиос, а также в районах городов Воница, Арта, Превеза, Этоликон на западе страны и в областях Ахея и Месиния на полуострове Пелопоннес. По предварительным оценкам, огонь охватил около 10 тысяч гектаров.