Европа рассматривает смягчение санкций против России

Западные партнеры Украины рассматривают возможность постепенного смягчения антироссийских санкций, если стороны достигнут соглашения о полном прекращении огня. Об этом в среду, 13 августа, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники, близкие к председательству в Совете Евросоюза (ЕС).

При этом в случае любых нарушений режима прекращения боевых действий Запад вновь введет ограничения. По данным журналистов, страны ЕС рассчитывают, что Москва и Киев смогут немедленно заключить 15-дневное перемирие, которое станет шагом к более продолжительной и структурированной паузе в боевых действиях.

В материале отмечается, что итальянское правительство намерено настаивать на участии ЕС в переговорах президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу урегулирования российско-украинской войны.

«Он просит европейские страны увеличить военные расходы, поэтому мы должны участвовать в принятии этих решений», — заявил итальянский дипломат.

Журналисты также подчеркивают, что Рим будет добиваться предоставления Украине четких военных, экономических и политических гарантий.