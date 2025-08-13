USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Опасные косметические процедуры в Азербайджане

предупреждение Минздрава
Ульвия Худиева
17:07 757

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана обратился к гражданам с предупреждением о рисках применения некоторых видов ботокса и эстетических филлеров.

В сообщении центра говорится, что в некоторых частных медицинских учреждениях используются препараты ботулотоксина (ботокс), эстетические филлеры (например, с гиалуроновой кислотой), а также мезопрепараты (смеси витаминов, аминокислот и пептидов) без официального разрешения на ввоз и без документов, подтверждающих их качество.

«Согласно постановлению Кабинета Министров №345 от 18 июля 2024 года, все лекарственные и медицинские средства, включая инъекционные эстетические препараты, могут быть ввезены в страну только после государственной регистрации в Министерстве здравоохранения. Ввоз и использование незарегистрированных препаратов запрещены», - заявили в центре.

Препараты неизвестного происхождения представляют серьезную угрозу для здоровья: возможны тяжелые аллергические реакции, поражения нервной системы и кожи, а также другие серьезные осложнения. Медицинские и косметологические процедуры должны проводиться исключительно в лицензированных медицинских учреждениях и только квалифицированными специалистами.

Гражданам рекомендуется обращаться только в клиники, использующие зарегистрированные государством препараты, и быть осторожными с дешевыми процедурами, рекламируемыми в соцсетях. Необходимо уточнять название препарата, страну-производителя, сертификат соответствия и регистрационное удостоверение. Незаконные и непрофессионально проведенные процедуры могут серьезно навредить здоровью, предупредили в центре.

Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
17:26 906
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу все еще актуально
13:27 8972
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
12:57 5386
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
15:24 3615
Сирия и Турция заключили военное соглашение
Сирия и Турция заключили военное соглашение
17:29 603
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 8109
Рекордный избыток нефти ожидает мировой рынок
Рекордный избыток нефти ожидает мировой рынок
17:10 667
Трамп вышел из себя: Если бы я получил Москву и Ленинград...
Трамп вышел из себя: Если бы я получил Москву и Ленинград...
16:44 2296
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
14:42 5245
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
14:51 1728
Беглого олигарха возвращают в Молдову
Беглого олигарха возвращают в Молдову
14:51 2207

