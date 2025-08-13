Опасные косметические процедуры в Азербайджане

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана обратился к гражданам с предупреждением о рисках применения некоторых видов ботокса и эстетических филлеров.

В сообщении центра говорится, что в некоторых частных медицинских учреждениях используются препараты ботулотоксина (ботокс), эстетические филлеры (например, с гиалуроновой кислотой), а также мезопрепараты (смеси витаминов, аминокислот и пептидов) без официального разрешения на ввоз и без документов, подтверждающих их качество.

«Согласно постановлению Кабинета Министров №345 от 18 июля 2024 года, все лекарственные и медицинские средства, включая инъекционные эстетические препараты, могут быть ввезены в страну только после государственной регистрации в Министерстве здравоохранения. Ввоз и использование незарегистрированных препаратов запрещены», - заявили в центре.

Препараты неизвестного происхождения представляют серьезную угрозу для здоровья: возможны тяжелые аллергические реакции, поражения нервной системы и кожи, а также другие серьезные осложнения. Медицинские и косметологические процедуры должны проводиться исключительно в лицензированных медицинских учреждениях и только квалифицированными специалистами.

Гражданам рекомендуется обращаться только в клиники, использующие зарегистрированные государством препараты, и быть осторожными с дешевыми процедурами, рекламируемыми в соцсетях. Необходимо уточнять название препарата, страну-производителя, сертификат соответствия и регистрационное удостоверение. Незаконные и непрофессионально проведенные процедуры могут серьезно навредить здоровью, предупредили в центре.