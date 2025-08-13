Рекордный избыток нефти ожидает мировой рынок

По данным МЭА, запасы нефти будут накапливаться со скоростью 2,96 млн баррелей в день. При этом темпы роста спроса на нефть в этом и следующем году будут более чем вдвое ниже, чем в 2023 году. В августе мировой объем добычи сырой нефти приблизится к историческому максимуму в 85,6 млн баррелей в сутки. В текущем году предложение на мировом рынке увеличится на 2,5 млн баррелей вместо 2,1 млн баррелей в сутки, как прогнозировалось ранее, а в следующем году — еще на 1,9 млн баррелей в сутки.

Аналитики агентства допускают, что введение новых санкций против России или Ирана еще может изменить ситуацию. Мировое потребление нефти в этом году вырастет всего на 680 тысяч баррелей в сутки — это самый низкий показатель с 2019 года. В 2026 году мировое потребление увеличится на 700 тысяч баррелей в сутки, говорится в отчете. МЭА прогнозирует, что мировой спрос на нефть перестанет расти к концу десятилетия, поскольку страны переходят от ископаемого топлива к электромобилям.

В этом году цены на сырую нефть в Лондоне снизились примерно на 12%, достигнув отметки в $66 за баррель. Снижение цен приносит некоторое облегчение потребителям после многих лет инфляции и может считаться победой для президента США Дональда Трампа, поскольку он добивается понижения стоимости топлива, но сложившаяся ситуация угрожает финансовому благополучию нефтедобывающих компаний и стран, отмечает Bloomberg.