«Мир — это не просто тишина орудий, а разговор рынков» (экономист Дж. Мейерс).
Когда подписывается мирный договор, побеждает не только дипломатия — экономика тоже получает новое дыхание. Парафированное в Вашингтоне мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией меняет не только политическую карту Южного Кавказа, но и перерисовывает его экономический атлас. Многолетние закрытые двери, разрушенные дороги и остановленные торговые потоки теперь обретают новое направление. Это направление — Зангезурский коридор, который является не просто географическим переходом, но и возможностью развития экономических связей между двумя странами.
Уроки мира из мира
«Лучший способ сохранить мир — сделать его выгодным» (Уинстон Черчилль).
История показывает, что в день подписания мирного соглашения между сторонами конфликта открываются новые возможности в экономике. В нашем регионе эту страницу могут заложить пути через Зангезур, совместные энергетические проекты, трансграничные туристические маршруты и инвестиционные зоны.
Несколько примеров из недавней политической истории.
Стальной союз непримиримых стран
После Второй мировой войны Франция и Германия создали угольно-стальной союз. Цель была проста: создать взаимозависимость в стратегических ресурсах, чтобы война не повторилась. Этот союз спустя годы обрел очертания Европейского союза. Франция и Германия, пережившие тяжелейшие удары войны, сделали важный шаг от вражды к союзу и экономическому партнерству. В который раз за всю мировую историю сработала непреложная аксиома: экономическая интеграция и взаимозависимость существенно снижают риск конфликта.
От снарядов к электронике
В 1979 году при посредничестве США было подписано Кэмп-Дэвидское мирное соглашение между Египтом и Израилем, положившее конец вражде и ставшее основой мира в регионе. В начале 1980-х правительствами Египта и Израиля по инициативе США были созданы высококачественные промышленные зоны (Qualified Industrial Zones, QIZs) вдоль границы. Эти зоны служили платформой для сотрудничества и привлечения инвестиций. К концу 1990-х QIZ составляли значительную часть экспорта Египта, особенно в США, включая текстиль, одежду и электронику.
Водный союз
После подписания мирного договора между Иорданией и Израилем в 1994 году две страны наладили сотрудничество в сфере совместного управления водными ресурсами, распределения воды, ее рационального использования и охраны окружающей среды. Это укрепило экономические и экологические отношения.
Две страны – одна система
Созданный Северной и Южной Кореей промышленный комплекс Кэсон объединил две разные экономические системы. Открытый в 2004 году комплекс стал редкой платформой сотрудничества, несмотря на политические и экономические различия. Северная Корея предоставляла дешевую квалифицированную рабочую силу, Южная — капитал, технологии и управленческий опыт. Продукция комплекса поставлялась на рынки США, Европы и Азии.
Вьетнамский синдром
После восстановления дипломатических отношений между США и Вьетнамом в 1995 году торговый оборот между странами вырос более чем в 100 раз: с 200 млн долларов в 1995 году до более 50 млрд долларов в начале 2020-х. США стали одним из ведущих иностранных инвесторов во Вьетнаме, реализовав сотни проектов в сфере технологий, сельского хозяйства и промышленности. Экономическое сотрудничество оживило также образование, трансфер технологий и культурные связи.
Новая страница в отношениях Азербайджана и Армении
Подписание мирного договора — это не только день, когда на границе замолкли пушки, но и была открыта новая веха в экономической судьбе региона.
Транспортные коридоры всегда говорили на языке экономики. Зангезурский маршрут — это не просто линия на карте, соединяющая Азербайджан с Турцией через Нахчыван, а затем с Европой. Это свободное движение грузовиков, гул железных дорог, интерконтинентальные перевозки товаров. Через Зангезурский коридор поток грузов из Центральной Азии в Европу может проходить через Азербайджан, принося ежегодно дополнительно 500–700 млн долларов транзитного дохода.
Прямой торговый оборот между двумя странами отсутствует уже более 30 лет, но открытие границ и восстановление линии в Зангилане принесет не только товары, но и инвестиции.
Возможны совместные проекты в сфере возобновляемой энергетики. На приграничных территориях могут быть открыты промышленные парки, логистические центры и предприятия по переработке сельхозпродукции. Упрощение визовых процедур позволит туристам вместе открывать исторические места и возрождать культурные мосты.
Вашингтонский пакт определяет будущие дороги, рынки, линии электропередачи и туристические маршруты. Подпись в Вашингтоне завтра превратится в дорожные знаки, грузовые вагоны и новые склады в Зангезуре. Речь идет о 2–3 млрд долларов годового торгового оборота.
И новая глава с США
Посредничество США стало международным признанием мирной повестки Азербайджана. Прекращение действия 907-й поправки, блокировавшей сотрудничество с 1992 года, открыло новые возможности для стратегического партнерства. Снятие ограничений позволяет азербайджанским компаниям участвовать в проектах, финансируемых США, а такие институты, как OPIC и EXIM Bank, могут активно работать в Азербайджане. Ожидается участие иностранных инвесторов в проектах в сфере сельского хозяйства, возобновляемой энергетики (гидро-, солнечной, ветровой) и туризма в Карабахе и Восточном Зангезуре. Сближение Баку и Вашингтона укрепляет позиции Азербайджана на международных переговорах по энергетической безопасности. Мир и стабильность могут привести к повышению кредитного рейтинга страны. Через Зангезурский коридор будут установлены более эффективные связи между Азербайджаном, Турцией, Центральной Азией и Китаем, что сократит затраты на логистику и время перевозок.
Вместо резюме
Путь к полноценному миру с Арменией начался с блестящей военной победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Несомненно, для трансформации военной победы в окончательный мир, учитывая новые реалии, потребовались гибкая дипломатия и твердая политическая воля. Благодаря решительной дипломатии президента Ильхама Алиева, основанной на национальных интересах Азербайджана и долгосрочных стратегических интересах, за последние пять лет стороны при участии Соединенных Штатов сделали значительный шаг к окончательному миру, положив конец многолетнему конфликту.
Подписание мира означает открытие ранее закрытых из-за оккупационной политики Армении рынков, восстановление транспортных путей и выход на новые торговые направления через коридор. Армения у перепутья: остаться в плену мифов и несбыточных грез или выбрать путь созидания во имя будущего. Выбор второго пути ради восстановления доверия и экономического развития имеет ключевое значение для долгосрочной стабильности и процветания региона.
Таким образом, мир создает не только политическую стабильность, но и основы для экономического роста, социального благополучия и взаимного доверия. Решительная позиция Азербайджана и его конструктивные инициативы во имя мира и развития в регионе придают этому процессу дополнительный импульс.