Армения и Азербайджан открывают новое будущее

«Мир — это не просто тишина орудий, а разговор рынков» (экономист Дж. Мейерс). Когда подписывается мирный договор, побеждает не только дипломатия — экономика тоже получает новое дыхание. Парафированное в Вашингтоне мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией меняет не только политическую карту Южного Кавказа, но и перерисовывает его экономический атлас. Многолетние закрытые двери, разрушенные дороги и остановленные торговые потоки теперь обретают новое направление. Это направление — Зангезурский коридор, который является не просто географическим переходом, но и возможностью развития экономических связей между двумя странами.

Уроки мира из мира «Лучший способ сохранить мир — сделать его выгодным» (Уинстон Черчилль). История показывает, что в день подписания мирного соглашения между сторонами конфликта открываются новые возможности в экономике. В нашем регионе эту страницу могут заложить пути через Зангезур, совместные энергетические проекты, трансграничные туристические маршруты и инвестиционные зоны. Несколько примеров из недавней политической истории. Стальной союз непримиримых стран После Второй мировой войны Франция и Германия создали угольно-стальной союз. Цель была проста: создать взаимозависимость в стратегических ресурсах, чтобы война не повторилась. Этот союз спустя годы обрел очертания Европейского союза. Франция и Германия, пережившие тяжелейшие удары войны, сделали важный шаг от вражды к союзу и экономическому партнерству. В который раз за всю мировую историю сработала непреложная аксиома: экономическая интеграция и взаимозависимость существенно снижают риск конфликта. От снарядов к электронике В 1979 году при посредничестве США было подписано Кэмп-Дэвидское мирное соглашение между Египтом и Израилем, положившее конец вражде и ставшее основой мира в регионе. В начале 1980-х правительствами Египта и Израиля по инициативе США были созданы высококачественные промышленные зоны (Qualified Industrial Zones, QIZs) вдоль границы. Эти зоны служили платформой для сотрудничества и привлечения инвестиций. К концу 1990-х QIZ составляли значительную часть экспорта Египта, особенно в США, включая текстиль, одежду и электронику.

Водный союз После подписания мирного договора между Иорданией и Израилем в 1994 году две страны наладили сотрудничество в сфере совместного управления водными ресурсами, распределения воды, ее рационального использования и охраны окружающей среды. Это укрепило экономические и экологические отношения. Две страны – одна система Созданный Северной и Южной Кореей промышленный комплекс Кэсон объединил две разные экономические системы. Открытый в 2004 году комплекс стал редкой платформой сотрудничества, несмотря на политические и экономические различия. Северная Корея предоставляла дешевую квалифицированную рабочую силу, Южная — капитал, технологии и управленческий опыт. Продукция комплекса поставлялась на рынки США, Европы и Азии. Вьетнамский синдром После восстановления дипломатических отношений между США и Вьетнамом в 1995 году торговый оборот между странами вырос более чем в 100 раз: с 200 млн долларов в 1995 году до более 50 млрд долларов в начале 2020-х. США стали одним из ведущих иностранных инвесторов во Вьетнаме, реализовав сотни проектов в сфере технологий, сельского хозяйства и промышленности. Экономическое сотрудничество оживило также образование, трансфер технологий и культурные связи.

Новая страница в отношениях Азербайджана и Армении Подписание мирного договора — это не только день, когда на границе замолкли пушки, но и была открыта новая веха в экономической судьбе региона. Транспортные коридоры всегда говорили на языке экономики. Зангезурский маршрут — это не просто линия на карте, соединяющая Азербайджан с Турцией через Нахчыван, а затем с Европой. Это свободное движение грузовиков, гул железных дорог, интерконтинентальные перевозки товаров. Через Зангезурский коридор поток грузов из Центральной Азии в Европу может проходить через Азербайджан, принося ежегодно дополнительно 500–700 млн долларов транзитного дохода. Прямой торговый оборот между двумя странами отсутствует уже более 30 лет, но открытие границ и восстановление линии в Зангилане принесет не только товары, но и инвестиции. Возможны совместные проекты в сфере возобновляемой энергетики. На приграничных территориях могут быть открыты промышленные парки, логистические центры и предприятия по переработке сельхозпродукции. Упрощение визовых процедур позволит туристам вместе открывать исторические места и возрождать культурные мосты. Вашингтонский пакт определяет будущие дороги, рынки, линии электропередачи и туристические маршруты. Подпись в Вашингтоне завтра превратится в дорожные знаки, грузовые вагоны и новые склады в Зангезуре. Речь идет о 2–3 млрд долларов годового торгового оборота.