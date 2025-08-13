USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Министерства обороны Сирии и Турции подписали новое соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, сообщает сирийское агентство SANA.

Документ охватывает широкий спектр мер, направленных на укрепление боеспособности и профессионального уровня сирийской армии. В частности, предусмотрен регулярный обмен военным персоналом для участия в специализированных курсах и учебных программах, что позволит повысить подготовку и улучшить координацию между вооруженными силами двух стран.

Особое внимание уделяется подготовке сирийских военнослужащих в приоритетных областях, таких как борьба с терроризмом, кибербезопасность, разминирование, военная инженерия, логистика, а также участие в миротворческих операциях по международным стандартам.

Соглашение также предполагает оказание технической помощи Сирии. Турция направит специалистов для поддержки модернизации командных структур, вооружения и организационных систем сирийской армии, что станет важным шагом в реформировании военного сектора страны.

Обе стороны подчеркнули приверженность созданию современной, дисциплинированной и боеспособной армии, способной обеспечить суверенитет, стабильность и территориальную целостность Сирии.

