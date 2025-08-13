USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Все зависит от встречи Трампа и Путина

17:34 364

Если запланированная на Аляске встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина окажется безрезультатной, Вашингтон может использовать санкции и вторичные пошлины. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент, пишет The Independent.

«Трамп даст понять Путину: возможны все варианты действий», - предупредил американский министр.

По словам Бессента, американские санкции в отношении России могут быть бессрочными или иметь ограниченный срок действия. Глава Минфина призвал страны Евросоюза присоединиться к санкциям, чтобы «создать больше рычагов давления» на Москву.

13 августа по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца пройдет онлайн-саммит по Украине с участием Трампа, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, глав европейских государств и президента Украины Владимира Зеленского. Этот онлайн-саммит проводится в связи с предстоящей 15 августа встречей Трампа и Путина.

6 августа Трамп заявил, что скоро примет решение по вопросу санкций против России, и пообещал, что учтет результаты ближайших контактов с Москвой. Позднее Трамп говорил, что работает над возможными новыми вторичными санкциями против торговых партнеров России.

Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
17:35 523
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
17:26 916
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу все еще актуально
13:27 8974
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
12:57 5394
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
15:24 3621
Сирия и Турция заключили военное соглашение
Сирия и Турция заключили военное соглашение
17:29 611
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 8116
Рекордный избыток нефти ожидает мировой рынок
Рекордный избыток нефти ожидает мировой рынок
17:10 671
Трамп вышел из себя: Если бы я получил Москву и Ленинград...
Трамп вышел из себя: Если бы я получил Москву и Ленинград...
16:44 2302
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
14:42 5249
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
14:51 1729

ЭТО ВАЖНО

Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
17:35 523
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
17:26 916
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу все еще актуально
13:27 8974
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
12:57 5394
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
15:24 3621
Сирия и Турция заключили военное соглашение
Сирия и Турция заключили военное соглашение
17:29 611
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 8116
Рекордный избыток нефти ожидает мировой рынок
Рекордный избыток нефти ожидает мировой рынок
17:10 671
Трамп вышел из себя: Если бы я получил Москву и Ленинград...
Трамп вышел из себя: Если бы я получил Москву и Ленинград...
16:44 2302
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
14:42 5249
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
14:51 1729
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться