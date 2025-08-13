Все зависит от встречи Трампа и Путина

Если запланированная на Аляске встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина окажется безрезультатной, Вашингтон может использовать санкции и вторичные пошлины. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент, пишет The Independent.

«Трамп даст понять Путину: возможны все варианты действий», - предупредил американский министр.

По словам Бессента, американские санкции в отношении России могут быть бессрочными или иметь ограниченный срок действия. Глава Минфина призвал страны Евросоюза присоединиться к санкциям, чтобы «создать больше рычагов давления» на Москву.

13 августа по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца пройдет онлайн-саммит по Украине с участием Трампа, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, глав европейских государств и президента Украины Владимира Зеленского. Этот онлайн-саммит проводится в связи с предстоящей 15 августа встречей Трампа и Путина.

6 августа Трамп заявил, что скоро примет решение по вопросу санкций против России, и пообещал, что учтет результаты ближайших контактов с Москвой. Позднее Трамп говорил, что работает над возможными новыми вторичными санкциями против торговых партнеров России.