Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует

Рабочая партия Курдистана покинула лагерь Махмур, который с 1990-х годов считался одной из наиболее стратегически значимых позиций группировки в Северном Ираке. На протяжении многих лет Анкара называла этот лагерь «крепостью» РПК и оценивала его как ключевой центр вербовки боевиков, их подготовки и материально-технического обеспечения. Вывод курдских боевиков стал частью проекта по разоружению РПК, реализуемого с прошлого года Турцией, Ираком и региональным правительством Иракского Курдистана. Переговоры, начавшиеся в октябре, завершились в мае заявлением руководства РПК о самороспуске и сдаче оружия. А 11 июля группа вооруженных лиц под руководством одного из лидеров РПК Бесе Хозат публично сожгла в Северном Ираке оружие, назвав это «первым шагом нового этапа процесса».

Важно учесть, что на протяжении многих лет лагерь Махмур являлся предметом спора между Анкарой и Багдадом. Расположенный на территории, оспаривавшейся центральным правительством Ирака и администрацией Курдистана, этот лагерь находился под идеологическим и организационным влиянием РПК. Созданный в 1990-х годах во время ожесточенных боев между силами безопасности Турции и РПК, Махмур превратился в важнейший учебный и логистический узел боевиков. В 1998 году он получил статус лагеря беженцев под эгидой ООН, но вскоре вновь оказался под контролем РПК. Помимо местных жителей, здесь проживали лидеры организации и семьи, переселившиеся из приграничных турецких деревень. Турция обвиняла лагерь в укрывательстве боевиков и неоднократно наносила удары по его окрестностям. По данным источников haqqin.az в Анкаре, эвакуация лагеря стала результатом систематических переговоров в рамках трехстороннего механизма Турция – Ирак – Курдистан. В начале текущего года лидер РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение на острое Имралы, направил в лагерь письмо, в котором призвал к закрытию лагеря и выразил уверенность, что «по мере продвижения процесса люди смогут вернуться в свои дома». Согласно достигнутой договоренности, лагерь должен быть полностью эвакуирован к сентябрю. Безопасность вывода и переселения обеспечивают сотрудники Национальной разведывательной организации Турции и военнослужащие турецкой армии. Часть жителей лагеря переселят в другие районы Ирака, а лица, связанные с РПК, но не участвовавшие в конкретных терактах, смогут временно разместиться на территории Турции.