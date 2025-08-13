Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует

Рабочая партия Курдистана покинула лагерь Махмур, который с 1990-х годов считался одной из наиболее стратегически значимых позиций группировки в Северном Ираке.
На протяжении многих лет Анкара называла этот лагерь «крепостью» РПК и оценивала его как ключевой центр вербовки боевиков, их подготовки и материально-технического обеспечения.
Вывод курдских боевиков стал частью проекта по разоружению РПК, реализуемого с прошлого года Турцией, Ираком и региональным правительством Иракского Курдистана. Переговоры, начавшиеся в октябре, завершились в мае заявлением руководства РПК о самороспуске и сдаче оружия. А 11 июля группа вооруженных лиц под руководством одного из лидеров РПК Бесе Хозат публично сожгла в Северном Ираке оружие, назвав это «первым шагом нового этапа процесса».
Важно учесть, что на протяжении многих лет лагерь Махмур являлся предметом спора между Анкарой и Багдадом. Расположенный на территории, оспаривавшейся центральным правительством Ирака и администрацией Курдистана, этот лагерь находился под идеологическим и организационным влиянием РПК. Созданный в 1990-х годах во время ожесточенных боев между силами безопасности Турции и РПК, Махмур превратился в важнейший учебный и логистический узел боевиков. В 1998 году он получил статус лагеря беженцев под эгидой ООН, но вскоре вновь оказался под контролем РПК. Помимо местных жителей, здесь проживали лидеры организации и семьи, переселившиеся из приграничных турецких деревень. Турция обвиняла лагерь в укрывательстве боевиков и неоднократно наносила удары по его окрестностям.
По данным источников haqqin.az в Анкаре, эвакуация лагеря стала результатом систематических переговоров в рамках трехстороннего механизма Турция – Ирак – Курдистан. В начале текущего года лидер РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное заключение на острое Имралы, направил в лагерь письмо, в котором призвал к закрытию лагеря и выразил уверенность, что «по мере продвижения процесса люди смогут вернуться в свои дома».
Согласно достигнутой договоренности, лагерь должен быть полностью эвакуирован к сентябрю. Безопасность вывода и переселения обеспечивают сотрудники Национальной разведывательной организации Турции и военнослужащие турецкой армии. Часть жителей лагеря переселят в другие районы Ирака, а лица, связанные с РПК, но не участвовавшие в конкретных терактах, смогут временно разместиться на территории Турции.
Источники утверждают, что инициатором процесса стало правительство Ирака по настоянию Анкары. Один из лидеров РПК Мурат Карыяланы подтвердил, что вооруженные силы РПК покинули лагерь и передали позиции иракскому государству, чтобы исключить давление Турции и урегулировать этот вопрос в правовом поле. Он также признал, что иракские власти оказывали давление на РПК с целью освобождения лагеря.
Закрытие лагеря Махмур рассматривается Анкарой, Багдадом и Эрбилем как важный шаг. Для Турции это означает устранение одного из источников террористической угрозы на севере Ирака, для Багдада — возвращение под государственный контроль территорий, ранее находившихся в руках вооруженных формирований, а для Иракского Курдистана — снижение долгосрочной угрозы со стороны РПК.
Одновременно Рабочая партия Курдистана продолжает контролировать лагерь в Синджаре, в котором проживает мирное население. Турция и региональное правительство Иракского Курдистана неоднократно проводили операции по его освобождению. В настоящее время Анкара, Багдад и Эрбиль ведут переговоры о зачистке и закрытии лагеря в Синджаре.