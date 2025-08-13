Макрон признал вину Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон официально признал ответственность своей страны за жестокие репрессии в Камеруне во время борьбы африканской страны за независимость. Об этом сообщает Reuters.

В письме, адресованном президенту Камеруна Полю Бийя, Макрон опирается на выводы совместной франко-камерунской комиссии, изучавшей роль Франции в событиях, происходивших с 1945 по 1971 год.

«Историки ясно дали понять, что в Камеруне шла война, во время которой колониальные власти и французская армия применяли различные формы репрессивного насилия в отдельных регионах страны. Эта война продолжалась и после 1960 года, когда Франция поддержала действия независимых властей Камеруна», — говорится в письме.

«Сегодня я должен признать роль и ответственность Франции в этих событиях», — отметил французский лидер.

Послание Макрона было направлено вскоре после публикации январского доклада, в котором утверждалось, что Франция осуществляла массовые депортации, отправляла сотни тысяч камерунцев в лагеря для интернированных и поддерживала жестокие отряды ополченцев, стремясь подавить движение за независимость.

Камерун был немецкой колонией до Первой мировой войны, после чего его разделили между Великобританией и Францией. Под опекой ООН территория, находившаяся под французским управлением, получила независимость в 1960 году. В 1961-м жители британского юга Камеруна проголосовали за присоединение к французскому Камеруну в составе федерации.