Новость дня
Макрон признал вину Франции

17:42 482

Президент Франции Эммануэль Макрон официально признал ответственность своей страны за жестокие репрессии в Камеруне во время борьбы африканской страны за независимость. Об этом сообщает Reuters.

В письме, адресованном президенту Камеруна Полю Бийя, Макрон опирается на выводы совместной франко-камерунской комиссии, изучавшей роль Франции в событиях, происходивших с 1945 по 1971 год.

«Историки ясно дали понять, что в Камеруне шла война, во время которой колониальные власти и французская армия применяли различные формы репрессивного насилия в отдельных регионах страны. Эта война продолжалась и после 1960 года, когда Франция поддержала действия независимых властей Камеруна», — говорится в письме.

«Сегодня я должен признать роль и ответственность Франции в этих событиях», — отметил французский лидер.

Послание Макрона было направлено вскоре после публикации январского доклада, в котором утверждалось, что Франция осуществляла массовые депортации, отправляла сотни тысяч камерунцев в лагеря для интернированных и поддерживала жестокие отряды ополченцев, стремясь подавить движение за независимость.

Камерун был немецкой колонией до Первой мировой войны, после чего его разделили между Великобританией и Францией. Под опекой ООН территория, находившаяся под французским управлением, получила независимость в 1960 году. В 1961-м жители британского юга Камеруна проголосовали за присоединение к французскому Камеруну в составе федерации.

Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
17:35 527
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
17:26 920
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу все еще актуально
13:27 8976
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
12:57 5399
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
15:24 3621
Сирия и Турция заключили военное соглашение
Сирия и Турция заключили военное соглашение
17:29 614
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 8119
Рекордный избыток нефти ожидает мировой рынок
Рекордный избыток нефти ожидает мировой рынок
17:10 674
Трамп вышел из себя: Если бы я получил Москву и Ленинград...
Трамп вышел из себя: Если бы я получил Москву и Ленинград...
16:44 2308
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
14:42 5250
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
14:51 1730

