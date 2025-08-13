USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

В России «урезали» звонки в Telegram и WhatsApp

17:57 1374

Роскомнадзор (РКН) принял меры по «частичному ограничению» голосовых звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp на территории России с целью противодействия преступникам. Об этом сообщает пресс-служба РКН.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — заявили в ведомстве.

РКН, ссылаясь на данные правоохранительных органов и обращения граждан, утверждает, что указанные мессенджеры «стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». В сообщении ведомства отмечается, что требования о «принятии мер противодействия» владельцы мессенджеров проигнорировали.

В свою очередь, в Минцифры РФ указали, что восстановят доступ к звонкам в Telegram и WhatsApp после выполнения мессенджерами требований российского законодательства. По мнению ведомства, ограничение звонков в этих приложениях поспособствует снижению числа звонков от мошенников.

Примечательно, что пользователи WhatsApp и Telegram в России начали жаловаться на сбои в работе звонков 10–11 августа 2025 года.

Трамп предложил Зеленскому отдать территории и закончить войну
Трамп предложил Зеленскому отдать территории и закончить войну обновлено 19:35
19:35 4037
Курдов сливают
Курдов сливают продолжение главной темы
17:52 1792
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
14:42 6420
Норвежцы назвали самую большую угрозу для страны
Норвежцы назвали самую большую угрозу для страны
19:01 828
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
17:35 2116
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
17:26 2856
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу все еще актуально
13:27 9545
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
12:57 6630
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
15:24 4547
Сирия и Турция заключили военное соглашение
Сирия и Турция заключили военное соглашение
17:29 1560
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 9000

