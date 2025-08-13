В России «урезали» звонки в Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор (РКН) принял меры по «частичному ограничению» голосовых звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp на территории России с целью противодействия преступникам. Об этом сообщает пресс-служба РКН.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — заявили в ведомстве.

РКН, ссылаясь на данные правоохранительных органов и обращения граждан, утверждает, что указанные мессенджеры «стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». В сообщении ведомства отмечается, что требования о «принятии мер противодействия» владельцы мессенджеров проигнорировали.

В свою очередь, в Минцифры РФ указали, что восстановят доступ к звонкам в Telegram и WhatsApp после выполнения мессенджерами требований российского законодательства. По мнению ведомства, ограничение звонков в этих приложениях поспособствует снижению числа звонков от мошенников.

Примечательно, что пользователи WhatsApp и Telegram в России начали жаловаться на сбои в работе звонков 10–11 августа 2025 года.