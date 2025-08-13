USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

В Баку допустили ранний уход миссии ЕС из Армении

17:57 1001

Последние процессы делают возможным более раннее выведение Наблюдательной миссии Европейского союза (EUMA) с территории Армении.

Об этом Report заявил председатель Совета директоров Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

По его словам, согласно статье VII Соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией", стороны не будут размещать вдоль своей общей границы вооруженные силы третьих стран.

"Здесь речь идет как о Наблюдательной миссии Европейского союза, так и о российских силах. Однако следует учитывать, что это предусмотрено после вступления соглашения в силу. Мы же еще не подписали соглашение, а только парафировали его. Документ, вероятно, будет подписан после того, как Армения внесет соответствующие изменения в свою конституцию", - отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что после подписания мирного соглашения вопрос вывода третьих сил со своей территории станет обязательством армянской стороны.

Трамп предложил Зеленскому отдать территории и закончить войну
Трамп предложил Зеленскому отдать территории и закончить войну обновлено 19:35
19:35 4041
Курдов сливают
Курдов сливают продолжение главной темы
17:52 1792
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
14:42 6421
Норвежцы назвали самую большую угрозу для страны
Норвежцы назвали самую большую угрозу для страны
19:01 831
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
17:35 2117
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
17:26 2858
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу все еще актуально
13:27 9545
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
12:57 6630
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
15:24 4548
Сирия и Турция заключили военное соглашение
Сирия и Турция заключили военное соглашение
17:29 1560
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 9001

