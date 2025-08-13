Курдов сливают

С 11–12 августа курдские формирования (SDF) и служба внутренней безопасности «Асаиш» приведены в полную боеготовность в Ракке и на всех КПП северо-востока Сирии. Причина — провокации сирийских правительственных сил и нарушение режима прекращения огня в районах Алеппо. SDF обвиняют Дамаск в запуске боевых дронов над курдскими кварталами, что привело к взрыву на окраинах. Курды застыли посреди сирийского пепла, словно последние легионеры Крак-де-Шевалье — крепости, что их предки строили в Сирии для Салаха ад-Дина. Их нынешнее стратегическое одиночество в Сирии - результат, как им казалось тогда, который предложили на подпись. А теперь это одиночество - горькая участь, которую другие местные игроки настойчиво заставляют сирийских курдов испить до дна, до последней капли.

Казалось бы, еще вчера все было по-иному. Их ожесточенные схватки с боевиками ИГИЛ вызывали восхищение и аплодисменты. Их подбадривали: «Давай, давай вперед, уничтожай исламистов, а мы поможем – и оружием, и боеприпасами, и атаками с воздуха». Сегодня все изменилось. Для США они отработанный материал, а не партнеры. Ничего не стоит так дешево, как уже оказанная услуга – союзники-призраки, пусть у них и 149 тысяч штыков не нужны в качестве козырей в новой партии американцев в «сирийский покер». В качестве «отступных» им выдадут в 2026-м 130 миллионов долларов, а дальше крутитесь сами. Анкара? Взгляд ее холоден и недоброжелателен, для нее сирийские курды – потенциально возможные враги. И это не переломить, слишком уж долго копилась враждебность между ними, и сейчас лучший выход турецкие стратеги видят в том, чтобы разоружить курдские боевые отряды, разбить их монолит на мелкие осколки и работать с каждым из них индивидуально. Тем самым избавившись от этой перманентной головной боли.

А Иерусалим, этот вечный дирижер чужих ближневосточных трагедий, он, как всегда, с хитрым прищуром. Курдские SDF с их военным потенциалом – штука так-то нужная и могла бы служить долгосрочным израильским интересам, хотя бы в качестве стального обруча влияния на шее новых сирийских властей. Но вот как это сделать практически, приручить и направить активность курдских вооруженных формирований в нужную сторону - израильским стратегам совершенно непонятно. А потому, решили они, будь что будет, пусть сами разбираются со своими проблемами, ведь не политически близкие друзы же в конце-то концов. Слабым на Востоке быть всегда горько и унизительно. Положение, в котором оказались сегодня курды, – просто подарок для тех в Сирии, кто всегда относился к ним с подозрением и настороженностью, а то и с элементарной завистью, как завидует лавочник, видящий щедрого покупателя не в его дукане. Ведь американцы не жалели денег на содержание SDF – в то время как другим приходилось выпрашивать у Вашингтона каждый цент, каждый доллар. И то не всегда давали, все сверялись с конъюнктурой. А потому и на переговорах с ними власти Дамаска избрали самый жесткий тон из возможных – никаких разговоров о федерализации или, еще того хуже, об автономизации и местном курдском самоуправлении. Никакой интеграции в силовые структуры новой Сирии отрядами и соединениями – только в порядке подачи индивидуальных обращений каждым бойцом, которое будет рассмотрено в соответствующем порядке. Возможно, в подвалах Мухабарат.