Европейцы готовы простить Россию

Союзники Украины рассматривают вариант поэтапного смягчения санкций против России, если удастся добиться режима полного прекращения огня. Об этом Sky News рассказали источники, близкие к руководству Совета ЕС.

Возможная схема предусматривает мгновенное восстановление ограничений при любом нарушении договоренностей. Собеседники телеканала выразили надежду, что сначала удастся достичь 15-дневного перемирия — на этом этапе санкционный режим останется неизменным.

Если пауза в боевых действиях состоится, стороны могут перейти к более длительному и структурированному режиму прекращения огня на территории Украины, считают в Совете Европы.

Отдельно источники в правительстве Италии сообщили Sky News, что 13 августа во время видеоконференции европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом Рим намерен настаивать на полноценном участии европейских стран в обсуждении украинского урегулирования в рамках запланированных переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

«Трамп неоднократно призывал европейские страны увеличивать военные расходы, поэтому мы должны быть частью этого процесса», — пояснил итальянский дипломат. По словам источников, Италия на переговорах акцентирует необходимость четких военных, экономических и политических гарантий безопасности Украины.