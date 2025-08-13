USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Европейцы готовы простить Россию

18:40 1122

Союзники Украины рассматривают вариант поэтапного смягчения санкций против России, если удастся добиться режима полного прекращения огня. Об этом Sky News рассказали источники, близкие к руководству Совета ЕС.

Возможная схема предусматривает мгновенное восстановление ограничений при любом нарушении договоренностей. Собеседники телеканала выразили надежду, что сначала удастся достичь 15-дневного перемирия — на этом этапе санкционный режим останется неизменным.

Если пауза в боевых действиях состоится, стороны могут перейти к более длительному и структурированному режиму прекращения огня на территории Украины, считают в Совете Европы.

Отдельно источники в правительстве Италии сообщили Sky News, что 13 августа во время видеоконференции европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом Рим намерен настаивать на полноценном участии европейских стран в обсуждении украинского урегулирования в рамках запланированных переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

«Трамп неоднократно призывал европейские страны увеличивать военные расходы, поэтому мы должны быть частью этого процесса», — пояснил итальянский дипломат. По словам источников, Италия на переговорах акцентирует необходимость четких военных, экономических и политических гарантий безопасности Украины.

Трамп предложил Зеленскому отдать территории и закончить войну
Трамп предложил Зеленскому отдать территории и закончить войну обновлено 19:35
19:35 4056
Курдов сливают
Курдов сливают продолжение главной темы
17:52 1796
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
14:42 6424
Норвежцы назвали самую большую угрозу для страны
Норвежцы назвали самую большую угрозу для страны
19:01 840
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
17:35 2122
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
17:26 2862
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу все еще актуально
13:27 9545
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
12:57 6632
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
15:24 4551
Сирия и Турция заключили военное соглашение
Сирия и Турция заключили военное соглашение
17:29 1561
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 9004

ЭТО ВАЖНО

Трамп предложил Зеленскому отдать территории и закончить войну
Трамп предложил Зеленскому отдать территории и закончить войну обновлено 19:35
19:35 4056
Курдов сливают
Курдов сливают продолжение главной темы
17:52 1796
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
14:42 6424
Норвежцы назвали самую большую угрозу для страны
Норвежцы назвали самую большую угрозу для страны
19:01 840
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
17:35 2122
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
17:26 2862
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу все еще актуально
13:27 9545
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
12:57 6632
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
15:24 4551
Сирия и Турция заключили военное соглашение
Сирия и Турция заключили военное соглашение
17:29 1561
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 9004
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться