USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Норвежцы назвали самую большую угрозу для страны

19:01 841

Россия является самой большой угрозой безопасности для Норвегии, так как ее лидер Владимир Путин считает, что его страна находится в постоянном конфликте с Западом. Об этом заявил глава норвежской разведки Нильс Андреас Стенсьонес.

Как сообщает издание, выступая на мероприятии на тему «Гибридные атаки против Норвегии: находимся ли мы в состоянии войны?», Стенсьонес заявил, что не считает возможным приравнять текущее положение к военному.

«Однако российский президент Владимир Путин считает, что Россия в постоянном конфликте с Западом. Россия в настоящее время является самой большой угрозой для Норвегии», - сказал он.

В то же время глава разведки считает, что Россия не ставит целью повлиять на нынешние выборы в Норвегии.

Ранее на фоне наращивания военной активности России у границ Финляндии и Норвегии США и Финляндия провели совместные арктические учения. Маневры включали боевую подготовку в условиях лесной местности и тренировки на лыжах. Условным противником в учениях была именно Россия.

В Хельсинки считают, что у Москвы есть примерно пять лет до восстановления возможностей, которые могут представлять прямую угрозу. В то же время в НАТО предупреждают: Россия уже рассматривает Арктику как стратегический регион и может активизировать давление на Альянс после завершения войны против Украины.

В ответ Норвегия планирует увеличить оборонные расходы и рассматривает выход из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.

Трамп предложил Зеленскому отдать территории и закончить войну
Трамп предложил Зеленскому отдать территории и закончить войну обновлено 19:35
19:35 4062
Курдов сливают
Курдов сливают продолжение главной темы
17:52 1798
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
14:42 6424
Норвежцы назвали самую большую угрозу для страны
Норвежцы назвали самую большую угрозу для страны
19:01 842
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
17:35 2125
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
17:26 2864
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу все еще актуально
13:27 9545
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
12:57 6634
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
15:24 4552
Сирия и Турция заключили военное соглашение
Сирия и Турция заключили военное соглашение
17:29 1562
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 9004

ЭТО ВАЖНО

Трамп предложил Зеленскому отдать территории и закончить войну
Трамп предложил Зеленскому отдать территории и закончить войну обновлено 19:35
19:35 4062
Курдов сливают
Курдов сливают продолжение главной темы
17:52 1798
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?
14:42 6424
Норвежцы назвали самую большую угрозу для страны
Норвежцы назвали самую большую угрозу для страны
19:01 842
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
17:35 2125
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
17:26 2864
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу все еще актуально
13:27 9545
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана
12:57 6634
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина
15:24 4552
Сирия и Турция заключили военное соглашение
Сирия и Турция заключили военное соглашение
17:29 1562
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 9004
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться