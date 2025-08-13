Норвежцы назвали самую большую угрозу для страны

Россия является самой большой угрозой безопасности для Норвегии, так как ее лидер Владимир Путин считает, что его страна находится в постоянном конфликте с Западом. Об этом заявил глава норвежской разведки Нильс Андреас Стенсьонес.

Как сообщает издание, выступая на мероприятии на тему «Гибридные атаки против Норвегии: находимся ли мы в состоянии войны?», Стенсьонес заявил, что не считает возможным приравнять текущее положение к военному.

«Однако российский президент Владимир Путин считает, что Россия в постоянном конфликте с Западом. Россия в настоящее время является самой большой угрозой для Норвегии», - сказал он.

В то же время глава разведки считает, что Россия не ставит целью повлиять на нынешние выборы в Норвегии.

Ранее на фоне наращивания военной активности России у границ Финляндии и Норвегии США и Финляндия провели совместные арктические учения. Маневры включали боевую подготовку в условиях лесной местности и тренировки на лыжах. Условным противником в учениях была именно Россия.

В Хельсинки считают, что у Москвы есть примерно пять лет до восстановления возможностей, которые могут представлять прямую угрозу. В то же время в НАТО предупреждают: Россия уже рассматривает Арктику как стратегический регион и может активизировать давление на Альянс после завершения войны против Украины.

В ответ Норвегия планирует увеличить оборонные расходы и рассматривает выход из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.