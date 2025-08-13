USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Нехватка бензина в Баку. Почему?

главный вопрос
Ламия Исаева, собкор
19:12 1067

В августе вплоть до сегодняшнего дня на автозаправочных станциях в азербайджанской столице фиксируются перебои с поставками автомобильного бензина марки АИ-95.

Несмотря на официальное заявление ОАО SOCAR Petroleum о полном устранении проблемы, которое было опубликовано на прошлой неделе, фактическая ситуация на рынке указывает, что она никуда не делась.

По информации haqqin.az, на АЗС Azpetrol в Хатаинском районе Баку (проспект Нобеля), на АЗС SOCAR в том же районе и на «Шемахинке», а также на заправках Lukoil на проспекте 8 Ноября и улице Рамиза Гулиева бензин АИ-95 отсутствует уже несколько дней, а сроки восстановления стабильных поставок остаются неопределенными.

Несмотря на официальное заявление ОАО SOCAR Petroleum о полном устранении проблемы, которое было опубликовано на прошлой неделе, фактическая ситуация на рынке указывает, что она никуда не делась

На данный момент производственные мощности Азербайджана не обеспечивают выпуск бензина указанной марки. Из-за отсутствия внутреннего производства, премиальный бензин полностью импортируется преимущественно из Румынии, Болгарии и Туркменистана. Среднегодовой объем поставок АИ-95 составляет порядка 130–150 тысяч тонн.

На момент публикации в компании SOCAR Petroleum не смогли предоставить оперативный комментарий по текущей ситуации. Следует уточнить, что в управлении этой компании находится 71 автозаправочная станция по всей стране, а также тринадцать нефтебаз, из которых одиннадцать расположены в регионах и две — в Баку.

По данным одного из отраслевых источников, причиной задержек может быть нарушение внешнеторговых логистических цепочек, включая таможенные и иные регуляторные процедуры.

Комментируя ситуацию, эксперт Ильхам Шабан отметил, что Азербайджан применяет стратегию диверсификации источников поставок нефтепродуктов. В частности, определенные объемы завозятся из Туркменистана, Казахстана, Румынии и Болгарии, а бензин марки АИ-98, ранее поставлявшийся из Беларуси, отныне поступает из Литвы.

До недавнего времени Азербайджан закупал часть бензина АИ-92 по конкурентоспособным ценам в Российской Федерации. Однако с 1 августа Россия приостановила экспорт бензина до конца месяца. Несмотря на это, дефицита АИ-92 в стране не наблюдается, что связано с проведенным весной этого года ремонтом Бакинского нефтеперерабатывающего завода и его текущими производственными возможностями.

В январе–июле 2025 года совокупная выручка от реализации бензина и дизельного топлива через розничные сети Азербайджана составила 2 миллиарда 102 миллиона манатов, что на 6,8 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. За указанный период 6 процентов совокупных расходов потребителей на товары в торговых сетях пришлись именно на приобретение моторного топлива.

