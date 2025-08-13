Нехватка бензина в Баку. Почему?

По информации haqqin.az, на АЗС Azpetrol в Хатаинском районе Баку (проспект Нобеля), на АЗС SOCAR в том же районе и на « Шемахинке » , а также на заправках Lukoil на проспекте 8 Ноября и улице Рамиза Гулиева бензин АИ-95 отсутствует уже несколько дней, а сроки восстановления стабильных поставок остаются неопределенными.

Несмотря на официальное заявление ОАО SOCAR Petroleum о полном устранении проблемы, которое было опубликовано на прошлой неделе, фактическая ситуация на рынке указывает, что она никуда не делась.

В августе вплоть до сегодняшнего дня на автозаправочных станциях в азербайджанской столице фиксируются перебои с поставками автомобильного бензина марки АИ-95.

На данный момент производственные мощности Азербайджана не обеспечивают выпуск бензина указанной марки. Из-за отсутствия внутреннего производства, премиальный бензин полностью импортируется преимущественно из Румынии, Болгарии и Туркменистана. Среднегодовой объем поставок АИ-95 составляет порядка 130–150 тысяч тонн.

На момент публикации в компании SOCAR Petroleum не смогли предоставить оперативный комментарий по текущей ситуации. Следует уточнить, что в управлении этой компании находится 71 автозаправочная станция по всей стране, а также тринадцать нефтебаз, из которых одиннадцать расположены в регионах и две — в Баку.

По данным одного из отраслевых источников, причиной задержек может быть нарушение внешнеторговых логистических цепочек, включая таможенные и иные регуляторные процедуры.

Комментируя ситуацию, эксперт Ильхам Шабан отметил, что Азербайджан применяет стратегию диверсификации источников поставок нефтепродуктов. В частности, определенные объемы завозятся из Туркменистана, Казахстана, Румынии и Болгарии, а бензин марки АИ-98, ранее поставлявшийся из Беларуси, отныне поступает из Литвы.

До недавнего времени Азербайджан закупал часть бензина АИ-92 по конкурентоспособным ценам в Российской Федерации. Однако с 1 августа Россия приостановила экспорт бензина до конца месяца. Несмотря на это, дефицита АИ-92 в стране не наблюдается, что связано с проведенным весной этого года ремонтом Бакинского нефтеперерабатывающего завода и его текущими производственными возможностями.

В январе–июле 2025 года совокупная выручка от реализации бензина и дизельного топлива через розничные сети Азербайджана составила 2 миллиарда 102 миллиона манатов, что на 6,8 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. За указанный период 6 процентов совокупных расходов потребителей на товары в торговых сетях пришлись именно на приобретение моторного топлива.