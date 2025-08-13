США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины

Не признанное международным сообществом управление Западным берегом реки Иордан, которое уже более полувека осуществляет Израиль, может стать примером для разрешения конфликта в Украине. Такой вариант был высказан несколько недель назад в ходе переговоров спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с представителями российской власти, рассказал The Times человек, близкий к Совету национальной безопасности США.

Согласно этому сценарию, Россия получит военный и экономический контроль над оккупированными территориями Украины, что будет соответствовать ситуации, в которой Израиль фактически управляет палестинской территорией, захваченной у Иордании в 1967 году. Согласно этой модели, границы Украины не изменятся, так же как неизменными остаются границы территории на Западном берегу реки Иордан, которую контролирует Израиль.

«Это будет так же, как Израиль оккупирует Западный берег, – сказал источник The Times. – С губернатором, с экономической ситуацией, которая относится к России, а не к Украине. Но это все равно будет Украина, потому что... Украина никогда не откажется от своего суверенитета. Но на самом деле это будет оккупированная территория, и моделью будет Палестина».

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, похоже, поддерживает эту идею, а в Вашингтоне считают, что ее реализация позволит обойти ограничение в конституции Украины, согласно которому страна не может отказаться от территории, не проведя «всеукраинский» референдум, пишет The Times.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отказался отдавать России какие-либо территории, сославшись в том числе на это конституционное требование. При этом Киев смягчил свой подход к территориальному вопросу накануне встречи американского лидера Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске и может уступить оккупированные земли, но только если взамен Украине будут предоставлены надежные гарантии безопасности, включая поставки оружия и членство в НАТО, писала на днях The Telegraph.

Международный суд ООН признал израильскую оккупацию незаконной. Сама ООН призывала Тель-Авив прекратить ее: последний раз за это в сентябре 2024 года на Генеральной Ассамблее всемирной организации проголосовали 124 страны (14 высказались против, 43 воздержались). Резолюция, в частности, требовала вывести израильские вооруженные силы и всех поселенцев, прекратить строить новые поселения, демонтировать части разделительной стены, сооруженной на Западном берегу, и пр. Израиль резолюцию проигнорировал.

Подобный подход некоторые в Вашингтоне считают отражением реальной ситуации, в которой Украина не может в обозримом будущем выбить российские войска с оккупированных территорий.

Себастьян Горка, старший директор по контртерроризму в администрации Трампа, заявил в мае: «Мы признаем реальное положение дел на местах, и у нас есть одна приоритетная задача, будь то Ближний Восток или Украина, – остановить кровопролитие. Все остальное будет делаться после того, как остановится кровопролитие».

«Юридическое признание насильственной аннексии Россией украинских территорий неприемлемо для Украины, ЕС и Великобритании – и совершенно обоснованно. Но признание де-факто российской оккупации некоторых территорий как жестокой реальности – в контексте более широкого мирного соглашения – может быть необходимым», – считает Гидеон Рахман, главный комментатор Financial Times по международным отношениям.

Президент Финляндии Александер Стубб на примере своей страны, которой пришлось уступить СССР 10% территории, предлагал рассматривать такую ситуацию в контексте более долгосрочных перспектив Украины, напоминает Рахман. Если Украина сможет сохранить свою независимость и демократию, то некоторые территориальные уступки де-факто могут быть болезненной, но приемлемой жертвой, полагает Стубб.