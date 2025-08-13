Трамп месяцами уговаривал Путина

Глава администрации США Дональд Трамп добивался личной встречи с президентом России Владимиром Путиным несколько месяцев. Об этом говорится в статье в журнале The Atlantic, посвященной предстоящим 15 августа переговорам российского и американского лидеров в Анкоридже (штат Аляска).

По свидетельству издания, российская сторона, поддержав идею встречи в верхах на Аляске, дала согласие на то, «чего президент США хотел на протяжении [нескольких] месяцев, – саммит в формате один на один, чтобы обсудить завершение конфликта» в Украине. «Путин уже победил», – сказал журналу бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. С его точки зрения, «Трамп хочет сделку». «И, если он ее не добьется, он может целиком от этого (украинского кризиса) отойти», – прогнозирует Болтон, который работал в Белом доме во время первого президентства Трампа (в 2018–2019 годах).

В статье также выражается мнение, что Киеву приходится действовать в нынешней ситуации очень осторожно. «Если бы [Владимир] Зеленский отверг сделку, какой бы односторонней та ни была, в глазах Трампа Киев стал бы внезапно главным препятствием на пути к миру», – считает The Atlantic.

Кроме того, журнал цитирует пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которая отвергла предположения о том, что Путин переиграл Трампа. «Чего добились в своей жизни эти так называемые эксперты в области внешней политики, кроме критики Дональда Трампа?» – спросила Ливитт у корреспондента The Atlantic.

«Президент Трамп урегулировал семь глобальных конфликтов за шесть месяцев, и он добился значительного прогресса в завершении российско-украинской войны, которую он унаследовал от нашего глупого предыдущего президента Джо Байдена», – считает пресс-секретарь руководителя американской администрации.