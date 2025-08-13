USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив

21:36 1748

Россия на этой неделе планирует испытание новой крылатой ракеты с ядерным зарядом, пишет Reuters.

Наблюдатели сообщают об усиленной активности на испытательном полигоне Паньково на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море, пишет издание. Отмечается рост численности персонала и техники, а также появление кораблей и самолетов, ранее задействованных в испытаниях ракеты 9М730 «Буревестник».

На этом фоне издание Newsweek сообщает, что американский авианосец USS Nimitz вместе с двумя ракетными эсминцами USS Gridley и USS Lena Satkcliff Higbee вошли в Персидский залив и в настоящее время базируются в Бахрейне.

Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
22:50 395
Трамп похвалил российских хакеров
Трамп похвалил российских хакеров обновлено 22:09
22:09 10898
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
17:26 4974
США сняли санкции с России
США сняли санкции с России
22:22 1759
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
21:51 1484
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
21:45 983
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
21:36 1749
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно»
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно» ВИДЕО
21:13 3931
Трамп месяцами уговаривал Путина
Трамп месяцами уговаривал Путина The Atlantic
20:56 2205
США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины
США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины
20:34 1922
Нехватка бензина в Баку. Почему?
Нехватка бензина в Баку. Почему? главный вопрос
19:12 5536

ЭТО ВАЖНО

Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
22:50 395
Трамп похвалил российских хакеров
Трамп похвалил российских хакеров обновлено 22:09
22:09 10898
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
17:26 4974
США сняли санкции с России
США сняли санкции с России
22:22 1759
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
21:51 1484
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
21:45 983
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
21:36 1749
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно»
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно» ВИДЕО
21:13 3931
Трамп месяцами уговаривал Путина
Трамп месяцами уговаривал Путина The Atlantic
20:56 2205
США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины
США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины
20:34 1922
Нехватка бензина в Баку. Почему?
Нехватка бензина в Баку. Почему? главный вопрос
19:12 5536
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться