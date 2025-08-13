Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив

Россия на этой неделе планирует испытание новой крылатой ракеты с ядерным зарядом, пишет Reuters.

Наблюдатели сообщают об усиленной активности на испытательном полигоне Паньково на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море, пишет издание. Отмечается рост численности персонала и техники, а также появление кораблей и самолетов, ранее задействованных в испытаниях ракеты 9М730 «Буревестник».

На этом фоне издание Newsweek сообщает, что американский авианосец USS Nimitz вместе с двумя ракетными эсминцами USS Gridley и USS Lena Satkcliff Higbee вошли в Персидский залив и в настоящее время базируются в Бахрейне.