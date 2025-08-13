USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Германия помогает Украине не обещаниями, а делом

21:45 984

Германия объявила о выделении пакета военной помощи для Украины на сумму $500 млн, включающего оборудование и боеприпасы из США, в рамках новой инициативы НАТО Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал это решение как подтверждение приверженности Германии обороне Украины.

«Хочу отметить Германию за очередной шаг поддержки. Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, и сегодняшнее объявление еще раз подчеркивает ее готовность помогать украинскому народу защищать свободу и суверенитет», - добавил Рютте.

Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
22:50 397
Трамп похвалил российских хакеров
Трамп похвалил российских хакеров обновлено 22:09
22:09 10900
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
17:26 4975
США сняли санкции с России
США сняли санкции с России
22:22 1761
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
21:51 1485
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
21:45 985
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
21:36 1751
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно»
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно» ВИДЕО
21:13 3934
Трамп месяцами уговаривал Путина
Трамп месяцами уговаривал Путина The Atlantic
20:56 2206
США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины
США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины
20:34 1923
Нехватка бензина в Баку. Почему?
Нехватка бензина в Баку. Почему? главный вопрос
19:12 5538

ЭТО ВАЖНО

Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
22:50 397
Трамп похвалил российских хакеров
Трамп похвалил российских хакеров обновлено 22:09
22:09 10900
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
17:26 4975
США сняли санкции с России
США сняли санкции с России
22:22 1761
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
21:51 1485
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
21:45 985
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
21:36 1751
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно»
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно» ВИДЕО
21:13 3934
Трамп месяцами уговаривал Путина
Трамп месяцами уговаривал Путина The Atlantic
20:56 2206
США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины
США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины
20:34 1923
Нехватка бензина в Баку. Почему?
Нехватка бензина в Баку. Почему? главный вопрос
19:12 5538
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться