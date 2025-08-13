Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи принял спецпредставителя МИД РФ по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.
На встрече, как пишут зарубежные СМИ, «были обсуждены последние события в регионе, подчеркнута необходимость продолжения и укрепления сотрудничества между двумя странами».
Ховаев, как сообщается, «отметил необходимость мирного урегулирования вопросов на Южном Кавказе при участии стран региона». Он также отметил «необходимость проведения переговоров в формате «3+3» для решения региональных проблем, расширения сотрудничества, региональной интеграции, обеспечения безопасности, стабильности и коллективных интересов стран Кавказского региона».