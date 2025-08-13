USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана

21:51 1487

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи принял спецпредставителя МИД РФ по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

На встрече, как пишут зарубежные СМИ, «были обсуждены последние события в регионе, подчеркнута необходимость продолжения и укрепления сотрудничества между двумя странами».

Ховаев, как сообщается, «отметил необходимость мирного урегулирования вопросов на Южном Кавказе при участии стран региона». Он также отметил «необходимость проведения переговоров в формате «3+3» для решения региональных проблем, расширения сотрудничества, региональной интеграции, обеспечения безопасности, стабильности и коллективных интересов стран Кавказского региона».

Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
22:50 399
Трамп похвалил российских хакеров
Трамп похвалил российских хакеров обновлено 22:09
22:09 10903
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
17:26 4976
США сняли санкции с России
США сняли санкции с России
22:22 1764
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
21:51 1488
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
21:45 986
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
21:36 1753
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно»
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно» ВИДЕО
21:13 3935
Трамп месяцами уговаривал Путина
Трамп месяцами уговаривал Путина The Atlantic
20:56 2208
США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины
США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины
20:34 1924
Нехватка бензина в Баку. Почему?
Нехватка бензина в Баку. Почему? главный вопрос
19:12 5540

ЭТО ВАЖНО

Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
22:50 399
Трамп похвалил российских хакеров
Трамп похвалил российских хакеров обновлено 22:09
22:09 10903
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
17:26 4976
США сняли санкции с России
США сняли санкции с России
22:22 1764
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
21:51 1488
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
21:45 986
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
21:36 1753
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно»
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно» ВИДЕО
21:13 3935
Трамп месяцами уговаривал Путина
Трамп месяцами уговаривал Путина The Atlantic
20:56 2208
США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины
США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины
20:34 1924
Нехватка бензина в Баку. Почему?
Нехватка бензина в Баку. Почему? главный вопрос
19:12 5540
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться