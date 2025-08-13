США сняли санкции с России

Минфин США исключил из-под санкций до 20 августа все финансовые транзакции, необходимые для проведения саммита на Аляске, пишут зарубежные СМИ.
Издание The Telegraph сообщает, что США хотят предложить России совместную разработку редкоземельных минералов на Аляске.
По данным издания, президент США Дональд Трамп намерен озвучить эту идею российскому лидеру Владимиру Путину на предстоящей встрече. В качестве поощрения к завершению войны Белый дом рассматривает возможность допустить РФ к ресурсам Аляски и частично снять санкции с российской авиационной отрасли.