США сняли санкции с России

22:22 1766

Минфин США исключил из-под санкций до 20 августа все финансовые транзакции, необходимые для проведения саммита на Аляске, пишут зарубежные СМИ.

Издание The Telegraph сообщает, что США хотят предложить России совместную разработку редкоземельных минералов на Аляске.

По данным издания, президент США Дональд Трамп намерен озвучить эту идею российскому лидеру Владимиру Путину на предстоящей встрече. В качестве поощрения к завершению войны Белый дом рассматривает возможность допустить РФ к ресурсам Аляски и частично снять санкции с российской авиационной отрасли.

Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
22:50 401
Трамп похвалил российских хакеров
Трамп похвалил российских хакеров обновлено 22:09
22:09 10905
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
17:26 4978
США сняли санкции с России
США сняли санкции с России
22:22 1767
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
21:51 1489
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
21:45 986
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
21:36 1755
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно»
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно» ВИДЕО
21:13 3936
Трамп месяцами уговаривал Путина
Трамп месяцами уговаривал Путина The Atlantic
20:56 2209
США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины
США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины
20:34 1924
Нехватка бензина в Баку. Почему?
Нехватка бензина в Баку. Почему? главный вопрос
19:12 5541

