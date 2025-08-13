Третий не лишний

Накануне российско-американского саммита президент США Дональд Трамп провел видеоконференцию с рядом европейских лидеров. Специально для этого украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Берлин, чтобы принять в ней участие. После разговора с Трампом французский президент Макрон заявил, что любые территориальные вопросы могут решаться только при участии украинской стороны. Сам Трамп беседу с европейскими лидерами и президентом Украины оценил на «10 из 10». Как «Очень дружескую». В Москве, возможно, все больше напрягаются в ожидании тяжелых переговоров. Наверное, самым лучшим вариантом, чтобы все порешать на двоих, как некогда Сталин с Рузвельтом (правда, там все равно был Черчилль), было бы организовать встречу Путина с Трампом мгновенно и секретно, не объявляя о ней даже за неделю. Чтобы никто не успел опомниться и организовать сопротивление. А так – успели.

И теперь получается, что по мере приближения саммита он обрастает такими нюансами и «новыми вводными», которые могут его попросту сорвать. Или в лучшем случае все ограничится какими-то частичными договоренностями, и то предварительными, которые потом нужно будет еще «продать» Украине и ее европейским союзникам. И заниматься этим придется президенту США. Если он захочет и если на Аляске будет достигнуто взаимопонимание по ключевым вопросам с Путиным. Пока Трамп грозно дает понять, что хотел бы именно «коренного перелома в войне». И вновь угрожает: "Будут очень серьезные последствия", если Путин не согласится прекратить войну после встречи на Аляске. И сам же демонстрирует неверие в то, что ему удастся убедить Путина прекратить атаки на Украину. Угрозу подкрепил министр финансов США Бессент. По его словам, Трамп намерен объяснить Путину, что на столе все варианты относительно возможного усиления или ослабления антироссийских санкций - в зависимости от результатов саммита. Ну а европейцам, по его словам, в любом случае необходимо будет поддержать более жесткие меры, если понадобится. Вряд ли, впрочем, их придется долго уговаривать: уже готовится 19-й пакет санкций против РФ. Европейские лидеры, показав в последние дни завидную способность мобилизоваться, провели за два дня до саммита свой сеанс коллективной психотерапии с президентом США, который, судя по всему, возымел эффект. И теперь американский президент не выдает публично завышенных ожиданий от встречи. И не обещает после саммита провозгласить нечто вроде «Я привез вам мир».

Задача-максимум, судя по всему, достижение перемирия, о чем он и сообщил европейцам. Ну и оценить возможности заключения масштабного мирного соглашения вообще. Европа давно настаивает именно на такой последовательности: сначала перемирие, а уже потом некое «рамочное соглашение». Возможно, Трамп снова к этому склоняется. Москва до сих пор была против прекращения огня без предварительных условий. И пока нет признаков, что она изменит свою позицию. В качестве промежуточного варианта возможно частичное перемирие. Например, взаимный отказ воюющих сторон от воздушных ударов вглубь территории друг друга, включая дроны. Советник Офиса президента Украины Подоляк заявил, что Киев готов это обсуждать. Мотив Трампа согласиться хотя бы на это, чтобы продолжить переговоры, тоже есть (но не стоит его преувеличивать), - чтобы показать результативность (ну хоть так) своей дипломатии. Зеленский, в свою очередь, перешел от стадии отрицания к стадии торга. Уже неплохо. Он теперь допускает территориальные уступки. Возможно, к этому подвигли не только давление Вашингтона, но и неважные в последнее время дела на фронте, особенно под Покровском. Канцлер ФРГ Мерц это подтверждает: дескать, Украина готова обсуждать вопрос территорий, но линия фронта должна стать отправной точкой. По его словам, юридическое признание территорий «не обсуждается». Но оно и раньше не обсуждалось ни в каких планах, кроме российского. Отказ от юридического международного признания, впрочем, был бы сейчас не самой болезненной уступкой для Москвы. При этом Зеленский продолжает при поддержке европейцев стоять на своем в части отказа вывода ВСУ из Донбасса. Возможно, даже если Трамп поддержит это требование Москвы, как его описывают в западных СМИ (но сама Москва официально не подтверждала), то потом он делегирует окончательное разрешение этого вопроса уже Киеву и Москве в ходе их переговоров. Ну или для продолжения спора на поле боя. По словам Макрона, Трамп в ходе видеоконференции подтвердил, что любые территориальные вопросы можно решать «только путем переговоров с Украиной».