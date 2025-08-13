USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Третий не лишний

главная тема
Георгий Бовт, автор haqqin.az
22:28 910

Накануне российско-американского саммита президент США Дональд Трамп провел видеоконференцию с рядом европейских лидеров. Специально для этого украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Берлин, чтобы принять в ней участие. После разговора с Трампом французский президент Макрон заявил, что любые территориальные вопросы могут решаться только при участии украинской стороны.

Сам Трамп беседу с европейскими лидерами и президентом Украины оценил на «10 из 10». Как «Очень дружескую». В Москве, возможно, все больше напрягаются в ожидании тяжелых переговоров. Наверное, самым лучшим вариантом, чтобы все порешать на двоих, как некогда Сталин с Рузвельтом (правда, там все равно был Черчилль), было бы организовать встречу Путина с Трампом мгновенно и секретно, не объявляя о ней даже за неделю. Чтобы никто не успел опомниться и организовать сопротивление. А так – успели.

Зеленский, в свою очередь, перешел от стадии отрицания к стадии торга. Уже неплохо

И теперь получается, что по мере приближения саммита он обрастает такими нюансами и «новыми вводными», которые могут его попросту сорвать. Или в лучшем случае все ограничится какими-то частичными договоренностями, и то предварительными, которые потом нужно будет еще «продать» Украине и ее европейским союзникам. И заниматься этим придется президенту США. Если он захочет и если на Аляске будет достигнуто взаимопонимание по ключевым вопросам с Путиным.

Пока Трамп грозно дает понять, что хотел бы именно «коренного перелома в войне». И вновь угрожает: "Будут очень серьезные последствия", если Путин не согласится прекратить войну после встречи на Аляске. И сам же демонстрирует неверие в то, что ему удастся убедить Путина прекратить атаки на Украину. Угрозу подкрепил министр финансов США Бессент. По его словам, Трамп намерен объяснить Путину, что на столе все варианты относительно возможного усиления или ослабления антироссийских санкций - в зависимости от результатов саммита. Ну а европейцам, по его словам, в любом случае необходимо будет поддержать более жесткие меры, если понадобится. Вряд ли, впрочем, их придется долго уговаривать: уже готовится 19-й пакет санкций против РФ.

Европейские лидеры, показав в последние дни завидную способность мобилизоваться, провели за два дня до саммита свой сеанс коллективной психотерапии с президентом США, который, судя по всему, возымел эффект. И теперь американский президент не выдает публично завышенных ожиданий от встречи. И не обещает после саммита провозгласить нечто вроде «Я привез вам мир».

Пока Трамп грозно дает понять, что хотел бы именно «коренного перелома в войне». И вновь угрожает: "Будут очень серьезные последствия", если Путин не согласится прекратить войну после встречи на Аляске

Задача-максимум, судя по всему, достижение перемирия, о чем он и сообщил европейцам. Ну и оценить возможности заключения масштабного мирного соглашения вообще. Европа давно настаивает именно на такой последовательности: сначала перемирие, а уже потом некое «рамочное соглашение». Возможно, Трамп снова к этому склоняется. Москва до сих пор была против прекращения огня без предварительных условий. И пока нет признаков, что она изменит свою позицию. В качестве промежуточного варианта возможно частичное перемирие. Например, взаимный отказ воюющих сторон от воздушных ударов вглубь территории друг друга, включая дроны. Советник Офиса президента Украины Подоляк заявил, что Киев готов это обсуждать. Мотив Трампа согласиться хотя бы на это, чтобы продолжить переговоры, тоже есть (но не стоит его преувеличивать), - чтобы показать результативность (ну хоть так) своей дипломатии.  

Зеленский, в свою очередь, перешел от стадии отрицания к стадии торга. Уже неплохо. Он теперь допускает территориальные уступки. Возможно, к этому подвигли не только давление Вашингтона, но и неважные в последнее время дела на фронте, особенно под Покровском.

Канцлер ФРГ Мерц это подтверждает: дескать, Украина готова обсуждать вопрос территорий, но линия фронта должна стать отправной точкой. По его словам, юридическое признание территорий «не обсуждается». Но оно и раньше не обсуждалось ни в каких планах, кроме российского. Отказ от юридического международного признания, впрочем, был бы сейчас не самой болезненной уступкой для Москвы. При этом Зеленский продолжает при поддержке европейцев стоять на своем в части отказа вывода ВСУ из Донбасса. Возможно, даже если Трамп поддержит это требование Москвы, как его описывают в западных СМИ (но сама Москва официально не подтверждала), то потом он делегирует окончательное разрешение этого вопроса уже Киеву и Москве в ходе их переговоров. Ну или для продолжения спора на поле боя. По словам Макрона, Трамп в ходе видеоконференции подтвердил, что любые территориальные вопросы можно решать «только путем переговоров с Украиной».

При этом Зеленский продолжает при поддержке европейцев стоять на своем в части отказа вывода ВСУ из Донбасса

Зеленский вбросил еще одну интригу, заявив, что Трамп якобы поддержал некие принципы урегулирования, которые были ранее согласованы Киевом с ЕС. Нечто подобное накануне опубликовало издание Politico. Выглядит это правдоподобно в части представлений Киева о «долгосрочном мире». Согласно этой версии, Киев настаивает на прекращении огня до обмена территориями; на выплате Россией от 500 млрд до триллиона долларов в качестве репараций и компенсаций; требует гарантий безопасности, включая возможность вступления в НАТО и ЕС («Москва не должна иметь права вето» в этих вопросах) при отказе от ограничения армии и вооружений. Также Украина требует вернуть почти 20 тыс. детей, перемещенных в Россию, хотя на переговорах в Стамбуле украинская делегация представила список из менее 500 фамилий.

По словам Зеленского, Трамп сказал ему, что после встречи с Путиным он позвонит, чтобы определить дальнейшие шаги. Телеканал CBS уже предвосхищает эти шаги, сообщив со ссылкой на источники в Белом доме, что администрация намерена организовать трехстороннюю встречу Трампа, Путина и Зеленского уже в конце следующей недели и Вашингтон сейчас ищет место для встречи. На это намекает и сам Трамп, правда, сроков не называет и оговаривается, что, если они с Путиным не договорятся, то встречи не будет.

Не надо заблуждаться, как делают уже некоторые в Москве: мол, вот встретятся Путин и Трамп, и все решат, а потом все возьмут под козырек. Урегулировать этот кризис на двоих не получится. Рано или поздно придется подключать к переговорному процессу и Европу, и Украину. Без этого прочного мира все равно не будет.

Пока есть впечатление, что с анонсом «встречи на троих» все слишком торопятся. Особенно если упомянутые «кондиции Киева» близки к реальности. В представлении Кремля это даже не компромисс, а предложение России «почетного поражения». То есть переговорные позиции по-прежнему несовместимы. Саммит «на троих», таким образом, пока выглядит как сущая фантастика. Ну разве что Трамп с Путиным сотворят некое чудо.

Читайте по теме

Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика; все еще актуально
04:29 5198
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
11 августа 2025, 00:54 8652
Может, Трамп пошутил в отношении Путина? Президенту будет не до смеха наша корреспонденция
27 мая 2025, 22:30 9246
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
22:50 403
Трамп похвалил российских хакеров
Трамп похвалил российских хакеров обновлено 22:09
22:09 10907
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
17:26 4980
США сняли санкции с России
США сняли санкции с России
22:22 1771
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
21:51 1492
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
21:45 988
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
21:36 1758
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно»
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно» ВИДЕО
21:13 3939
Трамп месяцами уговаривал Путина
Трамп месяцами уговаривал Путина The Atlantic
20:56 2210
США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины
США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины
20:34 1924
Нехватка бензина в Баку. Почему?
Нехватка бензина в Баку. Почему? главный вопрос
19:12 5543

ЭТО ВАЖНО

Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
22:50 403
Трамп похвалил российских хакеров
Трамп похвалил российских хакеров обновлено 22:09
22:09 10907
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
17:26 4980
США сняли санкции с России
США сняли санкции с России
22:22 1771
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
21:51 1492
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
21:45 988
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
21:36 1758
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно»
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно» ВИДЕО
21:13 3939
Трамп месяцами уговаривал Путина
Трамп месяцами уговаривал Путина The Atlantic
20:56 2210
США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины
США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины
20:34 1924
Нехватка бензина в Баку. Почему?
Нехватка бензина в Баку. Почему? главный вопрос
19:12 5543
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться