Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Зеленский настроен оптимистично

22:50 407

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца за организацию разговора Европы и США и выразил надежду, что они стали ближе к окончанию войны.

Об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале по итогам сегодняшней онлайн-конференции с участием европейских лидеров и президента США Дональда Трампа.

«Благодарен канцлеру Германии Фридриху Мерцу за то, что принял сегодняшний наш особый формат - разговор Европы и Соединенных Штатов. Всегда важно иметь скоординированные позиции и помогать друг другу в движении к настоящему миру. Мы все в Европе одинаково воспринимаем ключевые принципы, которые могут гарантировать европейцам достоинство и безопасность. Конструктивно сотрудничаем с США. Готовим совместные шаги», - говорится в публикации.

«Надеюсь, что сегодня мы стали ближе к окончанию войны и построению гарантированно мирного будущего», - подчеркнул Зеленский.

Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
22:50 408
Трамп похвалил российских хакеров
Трамп похвалил российских хакеров обновлено 22:09
22:09 10910
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
17:26 4982
США сняли санкции с России
США сняли санкции с России
22:22 1776
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
21:51 1493
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
21:45 989
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
21:36 1761
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно»
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно» ВИДЕО
21:13 3942
Трамп месяцами уговаривал Путина
Трамп месяцами уговаривал Путина The Atlantic
20:56 2211
США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины
США и Россия обсуждали «палестинскую» модель для Украины
20:34 1925
Нехватка бензина в Баку. Почему?
Нехватка бензина в Баку. Почему? главный вопрос
19:12 5545

