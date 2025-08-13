USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Стало известно о злости Трампа на Путина

13 августа 2025, 23:39

Президент США Дональд Трамп все еще зол на российского лидера Владимира Путина, пишет Axios со ссылкой на источник среди американских должностных лиц. Высказывания президента США порой могут звучать пророссийски, но собеседники издания объясняют, что Трамп видит в этом способ заключить сделку.

«Но если бы ему пришлось выбирать сторону, он бы начал крушить российскую экономику. С него действительно хватит», — пояснил источник Axios. Если дипломатические усилия потерпят неудачу, Трамп продолжит продавать странам НАТО оружие для Украины, говорит американский чиновник.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Трамп выступает против того, чтобы обещание будущего вступления Украины в НАТО было частью гарантий безопасности для Киева.

