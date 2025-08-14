USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Глава МИД Великобритании рыбачил с вице-президентом США и был оштрафован

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и вице-президент США Джей Ди Вэнс ловили рыбу без соответствующей лицензии, пишут зарубежные СМИ.

Министр сам обратился в службу охраны окружающей среды, когда понял, что допустил нарушение.

«Во время рыбалки, которая прошла на территории резиденции в Кенте, Лэмми не поймал ни одной рыбы», — сообщает Sky News.

По данным Агентства по охране окружающей среды, рыболовы в Англии и Уэльсе с 13 лет должны иметь лицензию на ловлю пресноводных видов рыб. Штраф за отсутствие документа может достигать 2500 фунтов стерлингов.

Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
13 августа 2025, 23:53 735
Стало известно о злости Трампа на Путина
Стало известно о злости Трампа на Путина
13 августа 2025, 23:39 1609
Азербайджанского поэта нашли мертвым на улице
Азербайджанского поэта нашли мертвым на улице
13 августа 2025, 23:33 2061
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
13 августа 2025, 22:50 1354
Трамп похвалил российских хакеров
Трамп похвалил российских хакеров обновлено 22:09
13 августа 2025, 22:09 12289
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
13 августа 2025, 17:26 5669
США сняли санкции с России
США сняли санкции с России
13 августа 2025, 22:22 3944
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
13 августа 2025, 21:51 2353
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
13 августа 2025, 21:45 1437
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
13 августа 2025, 21:36 2805
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно»
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно» ВИДЕО
13 августа 2025, 21:13 5917

