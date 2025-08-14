Глава МИД Великобритании рыбачил с вице-президентом США и был оштрафован

Министр сам обратился в службу охраны окружающей среды, когда понял, что допустил нарушение.

«Во время рыбалки, которая прошла на территории резиденции в Кенте, Лэмми не поймал ни одной рыбы», — сообщает Sky News.

По данным Агентства по охране окружающей среды, рыболовы в Англии и Уэльсе с 13 лет должны иметь лицензию на ловлю пресноводных видов рыб. Штраф за отсутствие документа может достигать 2500 фунтов стерлингов.