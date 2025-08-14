Нетаньяху разгневал шейхов

В недавнем телеинтервью премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху упомянул концепцию «Великого Израиля» (Неделимая Земля Израиля), чем вызвал бурное возмущение в арабских странах. Как стало известно в среду, 13 августа, официальный протест заявили Иордания, Катар и Саудовская Аравия.

Нетаньяху практически не дает интервью журналистам израильских изданий, которые не считаются лояльно настроенными в отношении премьера и его политики, пишут израильские СМИ. Однако он сделал исключение для канала i24news и его ведущего Шарона Галя.

В конце беседы интервьюер вручил Нетаньяху карту «Обетованной земли» и задал вопрос, разделяет ли глава правительства идею «Великого Израиля», на что тот ответил: «Очень разделяю».