USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Нетаньяху разгневал шейхов

00:31 281

В недавнем телеинтервью премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху упомянул концепцию «Великого Израиля» (Неделимая Земля Израиля), чем вызвал бурное возмущение в арабских странах. Как стало известно в среду, 13 августа, официальный протест заявили Иордания, Катар и Саудовская Аравия.

Нетаньяху практически не дает интервью журналистам израильских изданий, которые не считаются лояльно настроенными в отношении премьера и его политики, пишут израильские СМИ. Однако он сделал исключение для канала i24news и его ведущего Шарона Галя.

В конце беседы интервьюер вручил Нетаньяху карту «Обетованной земли» и задал вопрос, разделяет ли глава правительства идею «Великого Израиля», на что тот ответил: «Очень разделяю».

Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
13 августа 2025, 23:53 735
Стало известно о злости Трампа на Путина
Стало известно о злости Трампа на Путина
13 августа 2025, 23:39 1610
Азербайджанского поэта нашли мертвым на улице
Азербайджанского поэта нашли мертвым на улице
13 августа 2025, 23:33 2064
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
13 августа 2025, 22:50 1355
Трамп похвалил российских хакеров
Трамп похвалил российских хакеров обновлено 22:09
13 августа 2025, 22:09 12289
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
13 августа 2025, 17:26 5671
США сняли санкции с России
США сняли санкции с России
13 августа 2025, 22:22 3946
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
13 августа 2025, 21:51 2353
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
13 августа 2025, 21:45 1437
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
13 августа 2025, 21:36 2806
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно»
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно» ВИДЕО
13 августа 2025, 21:13 5918

ЭТО ВАЖНО

Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
13 августа 2025, 23:53 735
Стало известно о злости Трампа на Путина
Стало известно о злости Трампа на Путина
13 августа 2025, 23:39 1610
Азербайджанского поэта нашли мертвым на улице
Азербайджанского поэта нашли мертвым на улице
13 августа 2025, 23:33 2064
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
13 августа 2025, 22:50 1355
Трамп похвалил российских хакеров
Трамп похвалил российских хакеров обновлено 22:09
13 августа 2025, 22:09 12289
Армения и Азербайджан открывают новое будущее
Армения и Азербайджан открывают новое будущее статья концептуальная
13 августа 2025, 17:26 5671
США сняли санкции с России
США сняли санкции с России
13 августа 2025, 22:22 3946
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
Спецпредставитель МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений у главы МИД Ирана
13 августа 2025, 21:51 2353
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
Германия помогает Украине не обещаниями, а делом
13 августа 2025, 21:45 1437
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
Россия запустит ядерную ракету. А американские эсминцы зашли в Персидский залив
13 августа 2025, 21:36 2806
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно»
Трамп о словах Пашиняна: «Это стыдно» ВИДЕО
13 августа 2025, 21:13 5918
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться