Как бы Трамп не сдал Украину с потрохами

Европейские лидеры обеспокоены тем, что Трамп на Аляске заключит «грязную сделку» и объявит о дипломатической победе, пишет The Economist. По мнению издания, это может поставить Украину и ее союзников в безвыходное положение.

The Economist отмечает, что и после сегодняшнего онлайн-саммита Трампа с Зеленским и европейскими лидерами «союзники Украины по-прежнему обеспокоены тем, что президент США настаивает на территориальном обмене, который г-ну Зеленскому будет сложно реализовать».

Издание считает, что ключевую роль в последней перемене настроения Трампа сыграл его спецпредставитель Стивен Уиткофф.

«Господин Уиткофф выступает за заключение большой сделки между Америкой и Россией. Его участие в переговорах обычно шло во вред Украине», – говорится в статье.

«Каким-то образом обсуждение признания Украиной российского контроля над оккупированными территориями переросло в разговоры о передаче России большего количества территорий. Концепция обменов обсуждалась с прошлого года, когда украинские войска занимали позиции в Курской области России. С тех пор Украина была практически полностью вытеснена из Курска, что делает это предложение спорным. Однако зомби-идея обменов, по-видимому, продолжает жить в Вашингтоне.

Источники сообщают, что последние предложения Украины содержат одно четкое условие: полное прекращение огня должно предшествовать любым разговорам о передаче территорий. Все остальное, предупреждает один источник, откроет «ящик Пандоры». Этого недостаточно для американцев, которые призывают Украину сделать встречное предложение, включающее часть ее собственной территории», – сообщает The Economist.