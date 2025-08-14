USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Как бы Трамп не сдал Украину с потрохами

01:01 861

Европейские лидеры обеспокоены тем, что Трамп на Аляске заключит «грязную сделку» и объявит о дипломатической победе, пишет The Economist. По мнению издания, это может поставить Украину и ее союзников в безвыходное положение.

The Economist отмечает, что и после сегодняшнего онлайн-саммита Трампа с Зеленским и европейскими лидерами «союзники Украины по-прежнему обеспокоены тем, что президент США настаивает на территориальном обмене, который г-ну Зеленскому будет сложно реализовать».

Издание считает, что ключевую роль в последней перемене настроения Трампа сыграл его спецпредставитель Стивен Уиткофф.

«Господин Уиткофф выступает за заключение большой сделки между Америкой и Россией. Его участие в переговорах обычно шло во вред Украине», – говорится в статье.

«Каким-то образом обсуждение признания Украиной российского контроля над оккупированными территориями переросло в разговоры о передаче России большего количества территорий. Концепция обменов обсуждалась с прошлого года, когда украинские войска занимали позиции в Курской области России. С тех пор Украина была практически полностью вытеснена из Курска, что делает это предложение спорным. Однако зомби-идея обменов, по-видимому, продолжает жить в Вашингтоне.

Источники сообщают, что последние предложения Украины содержат одно четкое условие: полное прекращение огня должно предшествовать любым разговорам о передаче территорий. Все остальное, предупреждает один источник, откроет «ящик Пандоры». Этого недостаточно для американцев, которые призывают Украину сделать встречное предложение, включающее часть ее собственной территории», – сообщает The Economist.

В Нью-Йорке задерживают демонстрантов
В Нью-Йорке задерживают демонстрантов объектив haqqin.az
02:22 55
В Сербии массовые беспорядки: Разгромили штаб правящей партии
В Сербии массовые беспорядки: Разгромили штаб правящей партии ВИДЕО
02:18 103
Третий не лишний
Третий не лишний главная тема
13 августа 2025, 22:28 2725
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
13 августа 2025, 17:35 4310
Канадские аналитики о геополитическом поражении Москвы на Кавказе
Канадские аналитики о геополитическом поражении Москвы на Кавказе наш обзор
01:50 372
Суперкубок УЕФА при участии Эльчина Масиева: «ПСЖ» одолел «Тоттенхэм»
Суперкубок УЕФА при участии Эльчина Масиева: «ПСЖ» одолел «Тоттенхэм»
01:19 657
Как бы Трамп не сдал Украину с потрохами
Как бы Трамп не сдал Украину с потрохами
01:01 862
Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
13 августа 2025, 23:53 1319
Стало известно о злости Трампа на Путина
Стало известно о злости Трампа на Путина
13 августа 2025, 23:39 2436
Азербайджанского поэта нашли мертвым на улице
Азербайджанского поэта нашли мертвым на улице
13 августа 2025, 23:33 3359
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
13 августа 2025, 22:50 1704

ЭТО ВАЖНО

В Нью-Йорке задерживают демонстрантов
В Нью-Йорке задерживают демонстрантов объектив haqqin.az
02:22 55
В Сербии массовые беспорядки: Разгромили штаб правящей партии
В Сербии массовые беспорядки: Разгромили штаб правящей партии ВИДЕО
02:18 103
Третий не лишний
Третий не лишний главная тема
13 августа 2025, 22:28 2725
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
13 августа 2025, 17:35 4310
Канадские аналитики о геополитическом поражении Москвы на Кавказе
Канадские аналитики о геополитическом поражении Москвы на Кавказе наш обзор
01:50 372
Суперкубок УЕФА при участии Эльчина Масиева: «ПСЖ» одолел «Тоттенхэм»
Суперкубок УЕФА при участии Эльчина Масиева: «ПСЖ» одолел «Тоттенхэм»
01:19 657
Как бы Трамп не сдал Украину с потрохами
Как бы Трамп не сдал Украину с потрохами
01:01 862
Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
13 августа 2025, 23:53 1319
Стало известно о злости Трампа на Путина
Стало известно о злости Трампа на Путина
13 августа 2025, 23:39 2436
Азербайджанского поэта нашли мертвым на улице
Азербайджанского поэта нашли мертвым на улице
13 августа 2025, 23:33 3359
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
13 августа 2025, 22:50 1704
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться