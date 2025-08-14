В итальянском Удине на «Стадио Фриули» состоялся матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов французским «ПСЖ» и действующим обладателем трофея Лиги Европы английским «Тоттенхэмом».

В матче, где четвертым арбитром был азербайджанский рефери Эльчин Масиев, в серии пенальти победил «ПСЖ».

Основное время завершилось вничью 2:2. На 39-й минуте Микки ван де Вен вывел «Тоттенхэм»вперед. Кристиан Ромеро на 48-й минуте удвоил преимущество лондонцев. Но парижанам удалось отыграться. Ли Кан Ин сократил отставание на 85-й минуте, а Гонсалу Рамуш на 90+4-й минуте сравнял счет.

Дополнительное время в матче за Суперкубок не играется, а потому команды сразу перешли к серии пенальти. Здесь точнее оказались французы - 4:3.

Возвращаясь к Эльчину Масиеву, стоит сказать, что он работал вместе с португальской бригадой во главе с Жоао Пинейро.