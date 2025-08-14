USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Британия готовит жесткие санкции против России

Великобритания уже начала готовить очередной пакет антироссийских санкций. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, обращаясь по видеосвязи к лидерам стран, входящих в «коалицию желающих», поддерживающую Киев.

«Важно напомнить коллегам, что мы также готовы усилить давление на Россию, особенно в сфере экономики, через санкции и более широкие меры, если понадобится. Вы уже можете увидеть результат этих мер, и мы в Великобритании готовим новый пакет жестких санкций», - сообщил премьер.

Ранее лидеры ЕС, США и Украины обсудили подготовку ко встрече американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. По итогам встречи европейская «коалиция желающих» призвала усилить антироссийские санкции, если на предстоящем саммите не будет согласовано прекращение огня в Украине.

О «серьезных последствиях» отсутствия результата после переговоров РФ и США заявил также Трамп. «Да, будут последствия. Мне не нужно даже это говорить. Последствия будут очень серьезными», - ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

