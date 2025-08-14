Массовые аресты в Вашингтоне

В Вашингтоне арестовали более 40 человек за ночь в рамках борьбы с преступностью по инициативе американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил чиновник из Белого дома.

«Правоохранители произвели 43 ареста в ночь со вторника», — сообщает телеканал ABC.

Ранее The Washington Post cообщала, что администрация президента США Дональда Трампа планирует создать силы быстрого реагирования из сотен военнослужащих Национальной гвардии для подавления гражданских беспорядков. План предусматривает постоянную боевую готовность 600 военнослужащих, которых можно будет развернуть всего за час.

До этого сообщалось, что Пентагон направил порядка 800 военнослужащих Национальной гвардии США в Вашингтон для усиления мер по борьбе с преступностью в городе.