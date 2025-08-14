USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

ХАМАС готов уйти

01:44 283

Радикальное движение ХАМАС выразило готовность вывести своих боевиков из сектора Газа в обмен на отвод израильских войск к согласованным пунктам. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их информации, делегация движения в Каире передала свои требования к возможному соглашению о прекращении огня в Газе египетским посредникам. «ХАМАС выразил готовность вывести своих бойцов в обмен на отвод Израиля к согласованным пунктам, подчеркнув свою приверженность сохранению жизней заложников», — сообщили источники каналу.

В Нью-Йорке задерживают демонстрантов
В Нью-Йорке задерживают демонстрантов объектив haqqin.az
02:22 58
В Сербии массовые беспорядки: Разгромили штаб правящей партии
В Сербии массовые беспорядки: Разгромили штаб правящей партии ВИДЕО
02:18 106
Третий не лишний
Третий не лишний главная тема
13 августа 2025, 22:28 2725
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
13 августа 2025, 17:35 4310
Канадские аналитики о геополитическом поражении Москвы на Кавказе
Канадские аналитики о геополитическом поражении Москвы на Кавказе наш обзор
01:50 374
Суперкубок УЕФА при участии Эльчина Масиева: «ПСЖ» одолел «Тоттенхэм»
Суперкубок УЕФА при участии Эльчина Масиева: «ПСЖ» одолел «Тоттенхэм»
01:19 659
Как бы Трамп не сдал Украину с потрохами
Как бы Трамп не сдал Украину с потрохами
01:01 863
Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
13 августа 2025, 23:53 1319
Стало известно о злости Трампа на Путина
Стало известно о злости Трампа на Путина
13 августа 2025, 23:39 2440
Азербайджанского поэта нашли мертвым на улице
Азербайджанского поэта нашли мертвым на улице
13 августа 2025, 23:33 3361
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
13 августа 2025, 22:50 1705

ЭТО ВАЖНО

В Нью-Йорке задерживают демонстрантов
В Нью-Йорке задерживают демонстрантов объектив haqqin.az
02:22 58
В Сербии массовые беспорядки: Разгромили штаб правящей партии
В Сербии массовые беспорядки: Разгромили штаб правящей партии ВИДЕО
02:18 106
Третий не лишний
Третий не лишний главная тема
13 августа 2025, 22:28 2725
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
13 августа 2025, 17:35 4310
Канадские аналитики о геополитическом поражении Москвы на Кавказе
Канадские аналитики о геополитическом поражении Москвы на Кавказе наш обзор
01:50 374
Суперкубок УЕФА при участии Эльчина Масиева: «ПСЖ» одолел «Тоттенхэм»
Суперкубок УЕФА при участии Эльчина Масиева: «ПСЖ» одолел «Тоттенхэм»
01:19 659
Как бы Трамп не сдал Украину с потрохами
Как бы Трамп не сдал Украину с потрохами
01:01 863
Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
13 августа 2025, 23:53 1319
Стало известно о злости Трампа на Путина
Стало известно о злости Трампа на Путина
13 августа 2025, 23:39 2440
Азербайджанского поэта нашли мертвым на улице
Азербайджанского поэта нашли мертвым на улице
13 августа 2025, 23:33 3361
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
13 августа 2025, 22:50 1705
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться