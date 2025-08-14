ХАМАС готов уйти

Радикальное движение ХАМАС выразило готовность вывести своих боевиков из сектора Газа в обмен на отвод израильских войск к согласованным пунктам. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их информации, делегация движения в Каире передала свои требования к возможному соглашению о прекращении огня в Газе египетским посредникам. «ХАМАС выразил готовность вывести своих бойцов в обмен на отвод Израиля к согласованным пунктам, подчеркнув свою приверженность сохранению жизней заложников», — сообщили источники каналу.