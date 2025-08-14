Канадские аналитики о геополитическом поражении Москвы на Кавказе

По мнению канадских аналитиков, для Армении эта сделка означает беспрецедентные масштабы американских инвестиций и гарантирует контролируемый Западом, а значит, более безопасный транзит через ее территорию. Как подтвердил Пашинян, маршрут TRIPP станет новым элементом системы безопасности страны, привлекая новую волну иностранных инвестиций. Для Азербайджана он обеспечивает прямое сообщение с Нахчываном и Турцией, исключая зависимость от иранского или российского транзита.

В докладе канадского центра Geopolitical Monitor, отслеживающего глобальные геополитические процессы, отмечается, что, хотя документ не является юридически обязывающим договором, он стал самым значимым достижением на пути к завершению более чем тридцатилетнего конфликта на Южном Кавказе. «Данный шаг способен изменить геополитическую ситуацию в регионе и сместить баланс сил от Москвы, предоставив Вашингтону беспрецедентные позиции влияния на Южном Кавказе», — говорится в аналитическом материале.

Пакт Трампа, Алиева и Пашиняна – все еще главная тема международной повестки. Западные аналитические центры и эксперты по региону Южного Кавказа подробно анализируют и комментируют достигнутые при посредничестве президента США договоренности между Азербайджаном и Арменией о заключении окончательного мира и реализации проекта «Маршрута Трампа» через Зангезур.

Авторы подчеркивают, что данный коридор — не просто экономический проект: его расположение и управление предоставляют США новую логистическую базу в стратегически важном регионе. После ввода в эксплуатацию этот маршрут станет осязаемым символом американского влияния в зоне, где Россия стремилась ограничить присутствие США.

«События 8 августа в Белом доме сигнализируют о серьезной смене политики США в отношении Южного Кавказа. Встреча Дональда Трампа с лидерами Азербайджана и Армении привела к принятию долгосрочных обязательств и, что особенно важно, к активному участию Вашингтона в региональных процессах», — подчеркивают авторы доклада.

В материале также упоминается, что наряду с подписанием совместной мирной декларации в Белом доме, Трамп заключил с каждой из сторон отдельные документы по развитию двусторонних отношений. В случае с Арменией, подписанный документ предусматривает углубление Стратегической хартии партнерства, заключенной в начале года, с добавлением положений о реализации конкретных совместных проектов в инфраструктуре, энергетике, сфере безопасности и других областях.

Что касается Азербайджана, Трамп объявил об отмене 907-й поправки к Закону о поддержке свободы, действовавшего с 1992 года и запрещавшего прямую помощь правительству Азербайджана из-за обвинений в блокаде Армении в период Первой Карабахской войны. С 2001 по 2023 год действие поправки ежегодно приостанавливалось, однако президент Джо Байден оставил ее в силе.

«Отмена этого ограничения открывает путь к поставкам вооружений и совместным программам подготовки кадров из Баку, что еще больше укрепит роль США в регионе. Кроме того, начаты переговоры о создании Хартии партнерства, предусматривающей углубление партнерства в энергетике, сфере безопасности и искусственного интеллекта», — говорится в докладе.

Канадские аналитики считают, что достигнутое при посредничестве США соглашение стало геополитическим поражением Москвы. В материале отмечается, что Вашингтон сумел воспользоваться ослаблением российских позиций в регионе и стремлением как Баку, так и Еревана к снижению зависимости от Москвы, быстро заняв образовавшийся вакуум влияния на Южном Кавказе.