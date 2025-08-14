USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

В Сербии массовые беспорядки: Разгромили штаб правящей партии

ВИДЕО
02:18 111

В Сербии вспыхнули массовые протесты, пишут зарубежные СМИ. В городе Нови-Сад протестующие разгромили штаб правящей партии.

В результате беспорядков пострадали более 60 человек, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Протестующие нападают на полицию в Белграде и Нови-Саде. Где-то местные жители прорвали кордоны силовиков, начались столкновения с неизвестными, которые вышли к толпе в масках и с битами.

15 полицейских пострадали в результате вечерних протестов в Сербии. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.

В Нью-Йорке задерживают демонстрантов
В Нью-Йорке задерживают демонстрантов объектив haqqin.az
02:22 63
В Сербии массовые беспорядки: Разгромили штаб правящей партии
В Сербии массовые беспорядки: Разгромили штаб правящей партии ВИДЕО
02:18 112
Третий не лишний
Третий не лишний главная тема
13 августа 2025, 22:28 2725
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
13 августа 2025, 17:35 4310
Канадские аналитики о геополитическом поражении Москвы на Кавказе
Канадские аналитики о геополитическом поражении Москвы на Кавказе наш обзор
01:50 375
Суперкубок УЕФА при участии Эльчина Масиева: «ПСЖ» одолел «Тоттенхэм»
Суперкубок УЕФА при участии Эльчина Масиева: «ПСЖ» одолел «Тоттенхэм»
01:19 662
Как бы Трамп не сдал Украину с потрохами
Как бы Трамп не сдал Украину с потрохами
01:01 863
Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
13 августа 2025, 23:53 1319
Стало известно о злости Трампа на Путина
Стало известно о злости Трампа на Путина
13 августа 2025, 23:39 2442
Азербайджанского поэта нашли мертвым на улице
Азербайджанского поэта нашли мертвым на улице
13 августа 2025, 23:33 3362
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
13 августа 2025, 22:50 1706

ЭТО ВАЖНО

В Нью-Йорке задерживают демонстрантов
В Нью-Йорке задерживают демонстрантов объектив haqqin.az
02:22 63
В Сербии массовые беспорядки: Разгромили штаб правящей партии
В Сербии массовые беспорядки: Разгромили штаб правящей партии ВИДЕО
02:18 112
Третий не лишний
Третий не лишний главная тема
13 августа 2025, 22:28 2725
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
13 августа 2025, 17:35 4310
Канадские аналитики о геополитическом поражении Москвы на Кавказе
Канадские аналитики о геополитическом поражении Москвы на Кавказе наш обзор
01:50 375
Суперкубок УЕФА при участии Эльчина Масиева: «ПСЖ» одолел «Тоттенхэм»
Суперкубок УЕФА при участии Эльчина Масиева: «ПСЖ» одолел «Тоттенхэм»
01:19 662
Как бы Трамп не сдал Украину с потрохами
Как бы Трамп не сдал Украину с потрохами
01:01 863
Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
13 августа 2025, 23:53 1319
Стало известно о злости Трампа на Путина
Стало известно о злости Трампа на Путина
13 августа 2025, 23:39 2442
Азербайджанского поэта нашли мертвым на улице
Азербайджанского поэта нашли мертвым на улице
13 августа 2025, 23:33 3362
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
13 августа 2025, 22:50 1706
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться