В Сербии массовые беспорядки: Разгромили штаб правящей партии

В Сербии вспыхнули массовые протесты, пишут зарубежные СМИ. В городе Нови-Сад протестующие разгромили штаб правящей партии.

В результате беспорядков пострадали более 60 человек, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Протестующие нападают на полицию в Белграде и Нови-Саде. Где-то местные жители прорвали кордоны силовиков, начались столкновения с неизвестными, которые вышли к толпе в масках и с битами.

15 полицейских пострадали в результате вечерних протестов в Сербии. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.