В Нью-Йорке задерживают демонстрантов

Нью-Йорк (США). Задержание демонстрантов во время акции протеста против действий федеральных иммиграционных служб у здания иммиграционного суда США на Манхэттене
Дейр-эль-Балах (Газа). Дети провожают в последний путь родителей, погибших в результате израильских атак на рынок в районе Шейх-Радван. Ничего не подозревающие палестинцы стояли в очереди за гуманитарной помощью
Вила-Реал (Португалия). Пожарные борются с крупным лесным пожаром
Ханой (Вьетнам). Репетиция военного парада ко Дню независимости Вьетнама
Гавана (Куба). Наводнение после проливных дождей
Берлин (Германия). Люди купаются в реке Шпрее, требуя отмены столетнего запрета на купание в ней
Метеорный поток Персеиды в Объединённых Арабских Эмиратах