USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

В Нью-Йорке задерживают демонстрантов

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:22 583

Нью-Йорк (США). Задержание демонстрантов во время акции протеста против действий федеральных иммиграционных служб у здания иммиграционного суда США на Манхэттене

Дейр-эль-Балах (Газа). Дети провожают в последний путь родителей, погибших в результате израильских атак на рынок в районе Шейх-Радван. Ничего не подозревающие палестинцы стояли в очереди за гуманитарной помощью

Вила-Реал (Португалия). Пожарные борются с крупным лесным пожаром

Ханой (Вьетнам). Репетиция военного парада ко Дню независимости Вьетнама

Гавана (Куба).  Наводнение после проливных дождей

Берлин (Германия). Люди купаются в реке Шпрее, требуя отмены столетнего запрета на купание в ней

Метеорный поток Персеиды в Объединённых Арабских Эмиратах

Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 959
Курдов сливают
Курдов сливают продолжение главной темы
13 августа 2025, 17:52 4191
В Нью-Йорке задерживают демонстрантов
В Нью-Йорке задерживают демонстрантов объектив haqqin.az
02:22 584
В Сербии массовые беспорядки: Разгромили штаб правящей партии
В Сербии массовые беспорядки: Разгромили штаб правящей партии ВИДЕО
02:18 610
Третий не лишний
Третий не лишний главная тема
13 августа 2025, 22:28 2912
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
13 августа 2025, 17:35 4419
Канадские аналитики о геополитическом поражении Москвы на Кавказе
Канадские аналитики о геополитическом поражении Москвы на Кавказе наш обзор
01:50 737
Суперкубок УЕФА при участии Эльчина Масиева: «ПСЖ» одолел «Тоттенхэм»
Суперкубок УЕФА при участии Эльчина Масиева: «ПСЖ» одолел «Тоттенхэм»
01:19 958
Как бы Трамп не сдал Украину с потрохами
Как бы Трамп не сдал Украину с потрохами
01:01 1137
Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
13 августа 2025, 23:53 1538
Стало известно о злости Трампа на Путина
Стало известно о злости Трампа на Путина
13 августа 2025, 23:39 2737

ЭТО ВАЖНО

Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 959
Курдов сливают
Курдов сливают продолжение главной темы
13 августа 2025, 17:52 4191
В Нью-Йорке задерживают демонстрантов
В Нью-Йорке задерживают демонстрантов объектив haqqin.az
02:22 584
В Сербии массовые беспорядки: Разгромили штаб правящей партии
В Сербии массовые беспорядки: Разгромили штаб правящей партии ВИДЕО
02:18 610
Третий не лишний
Третий не лишний главная тема
13 августа 2025, 22:28 2912
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует
Курды покидают лагерь Махмур. Анкара ликует мы рассказываем
13 августа 2025, 17:35 4419
Канадские аналитики о геополитическом поражении Москвы на Кавказе
Канадские аналитики о геополитическом поражении Москвы на Кавказе наш обзор
01:50 737
Суперкубок УЕФА при участии Эльчина Масиева: «ПСЖ» одолел «Тоттенхэм»
Суперкубок УЕФА при участии Эльчина Масиева: «ПСЖ» одолел «Тоттенхэм»
01:19 958
Как бы Трамп не сдал Украину с потрохами
Как бы Трамп не сдал Украину с потрохами
01:01 1137
Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
Прокуратура взялась за лидера турецкой оппозиции
13 августа 2025, 23:53 1538
Стало известно о злости Трампа на Путина
Стало известно о злости Трампа на Путина
13 августа 2025, 23:39 2737
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться