Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Ирану будет больно

Фарид Исаев, автор haqqin.az
02:34 864

Пока все внимание политических комментаторов приковано к будущей встрече американского и российского лидеров в Анкоридже, штат Аляска, несколько выпал из фокуса Иран, потерпевший недавно обидное поражение от Израиля не без помощи Соединенных Штатов. Между тем Запад продолжает политику жесткого давления на Тегеран.

Financial Times и французская Le Monde сообщили, что министры иностранных дел Германии, Франции и Британии написали письмо в ООН о готовности своих стран восстановить санкции против Ирана, если он не вернется за стол переговоров с международным сообществом о своей ядерной программе. Причем выставлены четкие временные рамки для такого решения.

В 2015 году отмена санкций стала настоящим национальным праздником для Ирана. А что потом?

«Мы ясно даем понять, что если Иран не хочет достичь дипломатического решения до конца августа 2025 года… наши страны готовы запустить механизм возврата санкций», - говорится в письме. Этот срок может отодвинут, если Иран вступит в прямые переговоры с Соединенными Штатами, но пока Тегеран в этом отношении ничего не предпринял, пишут европейские министры.

Германия, Франция и Великобритания наряду с Китаем и Россией являются странами, подписавшими с Ираном ядерную сделку в 2015 году и снявшими с него санкции в обмен на ограничения ядерной программы. В 2018 году Штаты вышли из сделки в одностороннем порядке, а нынче, после бомбардировок ядерной инфраструктуры Ирана с 13 по 24 июня, возникла ситуация неопределенности, которую Запад хочет снять.

Характерно, пишет Reuters, что предупреждение со стороны европейской тройки последовало после «серьезных, откровенных и детальных» переговоров с Ираном в Стамбуле, прошедших в минувшем месяце, первым контактом лицом к лицу после американо-израильских бомбардировок.

Угроза возврата к санкциям в их полном объеме очень серьезна для Ирана, там с ужасом вспоминают времена, когда пять резолюций Совета Безопасности ООН и совместные решения западных стран загнали иранскую экономику в глубокую депрессию

Депутат иранского парламента Манучехр Моттаки, занимавший пост министра иностранных дел с 2005 по 2010 год, заявил в ответ, что Меджлис «держит свой палец на спусковом крючке механизма выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия, если международные санкции будут возобновлены». По его словам, которые цитирует иранское агентство Defa Press, парламенту понадобится для этого не больше 24 часов.

Договор о нераспространении ядерного оружия был ратифицирован Ираном в далеком 1970 году, и кто тогда мог подумать, что ядерная проблема именно в Иране станет причиной головной боли ведущих стран мира.

Угроза возврата к санкциям в их полном объеме очень серьезна для Ирана, там с ужасом вспоминают времена, когда пять резолюций Совета Безопасности ООН и совместные решения западных стран загнали иранскую экономику в глубокую депрессию, а их отмена в 2015 году стала настоящим национальным праздником. Но режим сейчас озабочен необходимостью сохранить лицо, ведь, по официальной версии, в недавней воздушной войне Израилю и США было нанесено сокрушительное поражение. А победителю негоже идти на унизительные уступки…

