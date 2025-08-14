Ирану будет больно

Пока все внимание политических комментаторов приковано к будущей встрече американского и российского лидеров в Анкоридже, штат Аляска, несколько выпал из фокуса Иран, потерпевший недавно обидное поражение от Израиля не без помощи Соединенных Штатов. Между тем Запад продолжает политику жесткого давления на Тегеран. Financial Times и французская Le Monde сообщили, что министры иностранных дел Германии, Франции и Британии написали письмо в ООН о готовности своих стран восстановить санкции против Ирана, если он не вернется за стол переговоров с международным сообществом о своей ядерной программе. Причем выставлены четкие временные рамки для такого решения.

«Мы ясно даем понять, что если Иран не хочет достичь дипломатического решения до конца августа 2025 года… наши страны готовы запустить механизм возврата санкций», - говорится в письме. Этот срок может отодвинут, если Иран вступит в прямые переговоры с Соединенными Штатами, но пока Тегеран в этом отношении ничего не предпринял, пишут европейские министры. Германия, Франция и Великобритания наряду с Китаем и Россией являются странами, подписавшими с Ираном ядерную сделку в 2015 году и снявшими с него санкции в обмен на ограничения ядерной программы. В 2018 году Штаты вышли из сделки в одностороннем порядке, а нынче, после бомбардировок ядерной инфраструктуры Ирана с 13 по 24 июня, возникла ситуация неопределенности, которую Запад хочет снять. Характерно, пишет Reuters, что предупреждение со стороны европейской тройки последовало после «серьезных, откровенных и детальных» переговоров с Ираном в Стамбуле, прошедших в минувшем месяце, первым контактом лицом к лицу после американо-израильских бомбардировок.