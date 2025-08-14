Ирану будет больно

Пока все внимание политических комментаторов приковано к будущей встрече американского и российского лидеров в Анкоридже, штат Аляска, несколько выпал из фокуса Иран, потерпевший недавно обидное поражение от Израиля не без помощи Соединенных Штатов. Между тем Запад продолжает политику жесткого давления на Тегеран.
Financial Times и французская Le Monde сообщили, что министры иностранных дел Германии, Франции и Британии написали письмо в ООН о готовности своих стран восстановить санкции против Ирана, если он не вернется за стол переговоров с международным сообществом о своей ядерной программе. Причем выставлены четкие временные рамки для такого решения.
«Мы ясно даем понять, что если Иран не хочет достичь дипломатического решения до конца августа 2025 года… наши страны готовы запустить механизм возврата санкций», - говорится в письме. Этот срок может отодвинут, если Иран вступит в прямые переговоры с Соединенными Штатами, но пока Тегеран в этом отношении ничего не предпринял, пишут европейские министры.
Германия, Франция и Великобритания наряду с Китаем и Россией являются странами, подписавшими с Ираном ядерную сделку в 2015 году и снявшими с него санкции в обмен на ограничения ядерной программы. В 2018 году Штаты вышли из сделки в одностороннем порядке, а нынче, после бомбардировок ядерной инфраструктуры Ирана с 13 по 24 июня, возникла ситуация неопределенности, которую Запад хочет снять.
Характерно, пишет Reuters, что предупреждение со стороны европейской тройки последовало после «серьезных, откровенных и детальных» переговоров с Ираном в Стамбуле, прошедших в минувшем месяце, первым контактом лицом к лицу после американо-израильских бомбардировок.
Депутат иранского парламента Манучехр Моттаки, занимавший пост министра иностранных дел с 2005 по 2010 год, заявил в ответ, что Меджлис «держит свой палец на спусковом крючке механизма выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия, если международные санкции будут возобновлены». По его словам, которые цитирует иранское агентство Defa Press, парламенту понадобится для этого не больше 24 часов.
Договор о нераспространении ядерного оружия был ратифицирован Ираном в далеком 1970 году, и кто тогда мог подумать, что ядерная проблема именно в Иране станет причиной головной боли ведущих стран мира.
Угроза возврата к санкциям в их полном объеме очень серьезна для Ирана, там с ужасом вспоминают времена, когда пять резолюций Совета Безопасности ООН и совместные решения западных стран загнали иранскую экономику в глубокую депрессию, а их отмена в 2015 году стала настоящим национальным праздником. Но режим сейчас озабочен необходимостью сохранить лицо, ведь, по официальной версии, в недавней воздушной войне Израилю и США было нанесено сокрушительное поражение. А победителю негоже идти на унизительные уступки…