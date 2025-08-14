Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод

«Возгорание и утечка нефтепродуктов произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА после атаки. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет», — заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, назвав атаку украинских беспилотников «массированной».

Украинские беспилотники вторую ночь подряд атакуют цели в Волгограде. В ночь на 14 августа во время налета на территории нефтеперерабатывающего завода «Лукойл-Волгограднефтепереработка» прогремели взрывы, после чего возникли пожары.

Из-за атаки Росавиация временно закрыла местный аэропорт. Российский новостной телеграм-канал Baza пишет, что местные жители слышали звуки дронов и несколько взрывов в Красноармейском районе, где находится, в частности, нефтеперерабатывающий завод.

НПЗ неоднократно атаковали украинские беспилотники, в частности, в ночь на 13 августа местные жители сообщали об атаке на Красноармейский район Волгограда, в котором расположен НПЗ. Украинские беспилотники также атаковали НПЗ 31 января и 3 февраля этого года, после чего он, по сообщениям прессы, прекращал работу.

Завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность предприятия составляет 14,8 млн тонн.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар по зданию областного правительства, не вдаваясь при этом в детали.

«Ударили по зданию правительства области. Есть небольшие повреждения», — сказал губернатор в коротком видео. Чуть позже Гладков опубликовал фото с небольшим пятном на стене здания и написал, что по зданию ударил дрон и что никто не пострадал.

Минобороны РФ заявило, что с 20:00 мск 13 августа до 7:00 14 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 14 беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря. По его данным, девять БПЛА сбили над Волгоградской областью, по семь — над аннексированным Крымом и Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью, один — над акваторией Азовского моря.