Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод

08:42 2072

Украинские беспилотники вторую ночь подряд атакуют цели в Волгограде. В ночь на 14 августа во время налета на территории нефтеперерабатывающего завода «Лукойл-Волгограднефтепереработка» прогремели взрывы, после чего возникли пожары.

«Возгорание и утечка нефтепродуктов произошли на НПЗ в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА после атаки. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет», — заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, назвав атаку украинских беспилотников «массированной».

Из-за атаки Росавиация временно закрыла местный аэропорт. Российский новостной телеграм-канал Baza пишет, что местные жители слышали звуки дронов и несколько взрывов в Красноармейском районе, где находится, в частности, нефтеперерабатывающий завод.

НПЗ неоднократно атаковали украинские беспилотники, в частности, в ночь на 13 августа местные жители сообщали об атаке на Красноармейский район Волгограда, в котором расположен НПЗ. Украинские беспилотники также атаковали НПЗ 31 января и 3 февраля этого года, после чего он, по сообщениям прессы, прекращал работу.

Завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» – крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность предприятия составляет 14,8 млн тонн.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар по зданию областного правительства, не вдаваясь при этом в детали.

«Ударили по зданию правительства области. Есть небольшие повреждения», — сказал губернатор в коротком видео. Чуть позже Гладков опубликовал фото с небольшим пятном на стене здания и написал, что по зданию ударил дрон и что никто не пострадал.

Минобороны РФ заявило, что с 20:00 мск 13 августа до 7:00 14 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 14 беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря. По его данным, девять БПЛА сбили над Волгоградской областью, по семь — над аннексированным Крымом и Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью, один — над акваторией Азовского моря.

Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян
10:42 1490
Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным
11:07 507
Ирану будет больно
02:34 7439
Нехватка бензина в Баку. Почему?
13 августа 2025, 19:12 8920
Трамп дал обещание Зеленскому
10:54 824
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану
10:22 1603
Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске
10:19 1187
Что предложит Трамп Путину на Аляске
10:10 1092
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод
08:42 2073
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
02:12 6708
Курдов сливают
13 августа 2025, 17:52 5163

