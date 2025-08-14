Лондон предложил «реалистичный» план вместо миротворцев в Украине

Британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины. Вместо этого обсуждаются планы размещения «сил поддержки» после прекращения огня, сообщает The Times.

Новую, «более реалистичную миссию» представил на брифинге для прессы премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам онлайн-конференции президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами.

Новый план включает в себя обеспечение безопасности с воздуха над Западной Украиной, поддержку в подготовке украинских военных и разминирование Черного моря. Британские «силы поддержки», включающие экспертов по логистике, вооружению и обучению, «не будут заниматься снабжением войск на линии фронта». Их роль — содействовать «восстановлению и реорганизации сухопутных войск Украины».