Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Лондон предложил «реалистичный» план вместо миротворцев в Украине

08:52 2176

Британское военное руководство отказалось от идеи размещения 30-тысячного контингента для защиты портов и городов Украины. Вместо этого обсуждаются планы размещения «сил поддержки» после прекращения огня, сообщает The Times.

Новую, «более реалистичную миссию» представил на брифинге для прессы премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам онлайн-конференции президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами.

Новый план включает в себя обеспечение безопасности с воздуха над Западной Украиной, поддержку в подготовке украинских военных и разминирование Черного моря. Британские «силы поддержки», включающие экспертов по логистике, вооружению и обучению, «не будут заниматься снабжением войск на линии фронта». Их роль — содействовать «восстановлению и реорганизации сухопутных войск Украины».

Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян
10:42 1493
Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным
11:07 508
Ирану будет больно
02:34 7439
Нехватка бензина в Баку. Почему?
13 августа 2025, 19:12 8921
Трамп дал обещание Зеленскому
10:54 825
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану
10:22 1607
Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске
10:19 1188
Что предложит Трамп Путину на Аляске
10:10 1092
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод
08:42 2074
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
02:12 6708
Курдов сливают
13 августа 2025, 17:52 5163

