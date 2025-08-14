Что предложит Трамп Путину на Аляске

По данным издания, среди предложений, которые Трамп может озвучить Путину в Анкоридже, – открытие доступа РФ к природным ресурсам Аляски, снятие части санкций с российской авиационной промышленности и предоставление Путину доступа к редкоземельным минералам на украинских территориях, которые сейчас находятся под оккупацией России.

Президент США Дональд Трамп планирует во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 15 августа предложить ряд экономических стимулов, в частности, доступ к природным ресурсам Аляски и частичное снятие санкций с российской авиаотрасли в обмен на прекращение войны против Украины. Об этом сообщает The Telegraph.

К подготовке переговоров, по информации издания, привлечен министр финансов США Скотт Бессент. Он изучает экономические уступки, которые США могут сделать России, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.

Два крупнейших месторождений лития находятся в районах Украины, захваченных Россией.

«Есть ряд стимулов, среди которых возможно соглашение по минералам/редкоземельным металлам», – рассказал The Telegraph источник, знакомый с предложениями.

Другие стимулы включают отмену запрета на экспорт запчастей и оборудования, необходимых для обслуживания российских самолетов, значительная часть которых находится в аварийном состоянии.

После начала вторжения РФ в Украину в 2022 году Запад ограничил поставки критически важных деталей, что привело к износу значительной части авиапарка. По словам главы российского государственного оборонного концерна «Ростех» Сергея Чемезова, до 30% самолетов западного производства в России могут быть сняты с эксплуатации в течение пяти лет.

«Отмена санкций против российской авиации могла бы быть выгодной для американского производителя Boeing. Из флота более чем в 700 самолетов, где доминируют Airbus и Boeing, российские авиакомпании могли бы снова обратиться к американским поставщикам за критически важными деталями и техническим обслуживанием», - пишет издание.

Трамп также рассматривает возможность предоставить России доступ к природным ресурсам в Беринговом проливе, где, по оценкам, могут быть значительные неразведанные запасы нефти и газа.

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин 15 августа проведут встречу на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. В Белом доме заявили, что инициатива о проведении встречи между президентами США и России во время встречи спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москве исходила от российской стороны. Президент США ожидает, что его встреча с Путиным будет «хорошей», однако не исключает и негативных результатов.