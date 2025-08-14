Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с содержанием разговора Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Отмечается, что европейские чиновники сначала добивались прямого представительства во встрече на Аляске, предлагая генсека НАТО Марка Рютте или другого европейского лидера, а также Зеленского.

После звонков Фридриха Мерца и Трампа европейцы отказались от этого требования, в то же время публично призывая Зеленского участвовать в любых переговорах с Путиным. Трамп выразил обеспокоенность, что присутствие Зеленского в самом начале может сорвать переговоры, говорят источники.

Трамп согласился, что после встречи с Путиным он сначала проинформирует Зеленского, а затем европейских лидеров.

«На данный момент Трамп действительно владеет ситуацией. Это он ведет переговоры с Путиным, и он хочет заключить сделку», – сказала Фиона Хилл, которая консультировала Трампа по России во время его первого срока и присутствовала на его последней встрече с российским президентом в 2019 году. Трамп неоднократно говорил, что хочет прекратить убийства на поле боя, и его действия часто мотивированы именно таким желанием, отметила Хилл.

Как писали СМИ, Трамп сообщил в среду, 13 августа, президенту Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что его цели на саммите с российским лидером, который запланирован на 15 августа, заключаются в достижении перемирия и лучшем понимании возможности заключения полного мирного договора. Зеленский заявил, что Трамп позвонит ему после того, как встретится с главой Кремля на Аляске.