Зампосла Израиля покинул Баку

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Заместитель посла Израиля в Баку Йоав Бистрицкий сообщил о завершении своей дипломатической миссии в Азербайджане.

«Два года — удивительное путешествие, наполненное впечатлениями и дружескими связями. Часть меня всегда будет принадлежать Азербайджану. Спасибо, Баку, за гостеприимство и за то, что стал моим вторым домом. Бесконечная благодарность всем, кто был частью этой главы моей жизни», - написал он.

Дипломат также выразил признательность бывшему послу Израиля в Азербайджане Джорджу Дику и сотрудникам посольства, подчеркнув их вклад в развитие отношений между двумя странами.

Бистрицкий анонсировал свое новое назначение, но пока не раскрыл подробностей о дальнейшей работе: «Я благодарю экс-посла Джорджа Дика и преданную команду посольства Израиля в Азербайджане за их усилия в укреплении прочных связей между нашими странами. Впереди новая миссия».

Напомним, 1 августа 2025 года новый посол Израиля в Баку Ронен Краус вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.