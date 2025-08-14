USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Зампосла Израиля покинул Баку

10:20 792

Заместитель посла Израиля в Баку Йоав Бистрицкий сообщил о завершении своей дипломатической миссии в Азербайджане.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Два года — удивительное путешествие, наполненное впечатлениями и дружескими связями. Часть меня всегда будет принадлежать Азербайджану. Спасибо, Баку, за гостеприимство и за то, что стал моим вторым домом. Бесконечная благодарность всем, кто был частью этой главы моей жизни», - написал он.

Дипломат также выразил признательность бывшему послу Израиля в Азербайджане Джорджу Дику и сотрудникам посольства, подчеркнув их вклад в развитие отношений между двумя странами.

Бистрицкий анонсировал свое новое назначение, но пока не раскрыл подробностей о дальнейшей работе: «Я благодарю экс-посла Джорджа Дика и преданную команду посольства Израиля в Азербайджане за их усилия в укреплении прочных связей между нашими странами. Впереди новая миссия».

Напомним, 1 августа 2025 года новый посол Израиля в Баку Ронен Краус вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян
Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян
10:42 1503
Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным
Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным
11:07 514
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий
02:34 7443
Нехватка бензина в Баку. Почему?
Нехватка бензина в Баку. Почему? главный вопрос; все еще актуально
13 августа 2025, 19:12 8924
Трамп дал обещание Зеленскому
Трамп дал обещание Зеленскому
10:54 830
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану
10:22 1613
Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске
Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске
10:19 1191
Что предложит Трамп Путину на Аляске
Что предложит Трамп Путину на Аляске по версии The Telegraph
10:10 1094
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод
08:42 2079
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 6712
Курдов сливают
Курдов сливают продолжение главной темы
13 августа 2025, 17:52 5163

